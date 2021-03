Cîţu, despre centrul de vaccinare din Parlament: Propunerile au venit de la Ministerul Sănătăţii

Întrebat de corespondentul Aleph News despre rolul centrului de vaccinare din Parlament, cât timp parlamentarii au fost deja vaccinaţi, premierul Florin Cîţu a spus că propunerile au venit de la Ministerul Sănătăţii.

„Propunerile au venit de la Ministerul Sănătăţii şi au fost decise în Guvern. De ce este acolo (centrul de vaccinare din Parlament - n.r.)? Cred că e o decizie luată de specialişti. Până la urmă nu e o decizie pe care să o iau eu”, spune Florin Cîţu.

El precizează că a cerut ca toate centrele să fie deschise publicului.

„Toate centrele de vaccinare, am cerut din primul moment, să fie deschise publicului după ce sunt folosite. Deci nu există un centru special de vaccinare”, conchide premierul.

Întrebat luni de ce angajaţii Camerei Deputaţilor se vaccinează la cabinetul medical al Camerei, care nu ar figura pe platforma online de programare, Ludovic Orban a precizat: „Am înţeles că e un centru de vaccinare. Voi lua legătura cu secretarul general al Camerei Deputaţilor şi voi verifica acest lucru. (…) Pe mine m-a interesat mai mult vaccinarea deputaţilor. Nu am fost foarte popular printre deputaţi pentru că atunci când au apărut întârzieri în livrarea cantităţilor de vaccin am determinat oprirea vaccinării pentru deputaţi şi am fost partizanul ideii ca deputaţii să se vaccineze în circumscripţiile electorale, chiar şi dând o formă de exemplu. În privinţa angajaţilor Camerei… trebuie să ştim că ei interacţionează cu parlamentarii şi şi ei trebuie să fie vaccinaţi pentru că altfel există un risc suplimentar pentru activitatea Parlamentului”.