Cîţu, despre majorarea pensiilor cu 40%: "Vom ataca la CCR. Nu vom permite o creştere a cheltuielilor bugetare”

Florin Cîţu se întreabă în contextul eventualei majorări a pensiilor cu 40% dorite de PSD ”de unde atâta tupeu şi atâta cinism? Au încercat să arunce România în aer ani de zile, i-am oprit şi văd că tot nu se potolesc (...). Încă aştept instituţiile statului să analizeze şi să-i ancheteze pentru subminarea economiei naţionale pe cei care au lăsat economia fără stocuri, înaintea unei crize de sănătate. Şi bineînţeles, poate o să ne uităm şi la aceste acţiuni, ceea ce fac astăzi în Parlament este vădit împotriva României (...). Sunt indignat de ceea ce fac. Toată lumea se uită la noi, avem investitori, avem Comisia Europeană, agenţiile de rating, toată lumea se uită la noi, ne-au avertizat că mergem într-o direcţie greşită şi aceşti oameni vin şi fac acest lucru”.

Ministrul de Finanţe i-a răspuns liderului PSD, după ce Marcel Ciolacu s-a întrebat luni seară la TVR1 unde sunt banii din împrumuturile României: ”Acest Ciolacu este deputat, iar acum două săptămâni am trimis fiecărui membru al Parlamentului un e-mail, în care este prezentată execuţia bugetară şi modul în care au fost cheltuiţi banii, evoluţia datoriei publice etc.. Toate informaţiile sunt prezentate lunar pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice. Am înţeles, Marcel Ciolacu nu ştie să citească un site, nu ştie să se uite pe un site, i-am trimis eu pe mail toate informaţiile. Acum, dacă nici de acolo nu le poate citi, nu mai are nici o scuză. Anul acesta, au fost crescute investiţiile, care au ajuns la aproape 24 de miliarde, după opt luni de zile, cea mai mare sumă din ultimii zece ani. Au fost crescute pensiile cu cea mai mare sumă pe care a făcut-o vreodată un Guvern (...). Acolo sunt banii. Am crescut alocaţiile cu 20%, am crescut alocaţiile la începutul anului, am plătit facturi lăsate de Marcel Ciolacu şi gaşca lui neplătite de ani de zile. Peste şase miliarde de lei decontări pentru concedii medicale. Am rambursat la TVA mai mult cu trei miliarde (...). Am plătit pentru profesori, din urmă, doi ani de zile, hotărâri judecătoreşti. Acolo sunt banii”.

La remarca jurnalistului că dincolo de orice dispută politică, Executivul refuză să aplice o lege adoptată de Parlament, Florin Cîţu a replicat: ”Nu este adevărat, aşa ceva nu se întâmplă. Nu refuzăm să aplicăm legea. Aplicăm legea, doar am făcut exact ce permite legea, prin ultimul articol. Spune foarte clar legea aprobată de socialişti, de PSD, spune foarte clar: în cazul unei situaţii de lipsă de venituri la buget, se poate face reeşalonarea prin rectificare bugetară, deci se poate face reeşalonarea creşterii punctului de pensii. Deci am folosit exact legea (...). Nu vom permite anul acesta o creştere a cheltuielilor bugetare (...). Vom ataca aceste legi, pentru că nu au sursă de finanţare, le vom ataca la CCR. Eu nu cred că CCR-ul poate să spună că o lege care creşte cheltuielile bugetare şi scrie negru pe alb în Constituţie că dacă nu are sursa de finanţare, poate să fie constituţională. Curtea Constituţională este imparţială şi va folosi Constituţia în a judeca”.