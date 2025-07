Ciucu, întrebat dacă va candida la Primăria Capitalei: „Am emoții, sper să am partidul cu mine”

„Evident că un astfel de vot din partea partidului este important. Este important să ai partidul cu tine. Am emoții, nu vă zic că nu am emoții. Sper să am partidul cu mine și îmi pare un pas esențial”, a declarat Ciucu, sâmbătă.

Acesta le transmite delegaților PNL: „Partidul are nevoie de o conducere care să se adapteze vremurilor. Avem nevoie de figuri noi, avem nevoie de figuri care sunt competitive electoral și care au demonstrat, care au rezultate în spate”.

Credibilitatea în politică vine din rezultate, spune Ciucu: „Nu poți să pretinzi că schimbi lucrurile dacă tu nu ai rezultate în spate. Asta e ceea ce le transmit”.

În ce privește candidatura la Primăria Capitalei, Ciucu a spus că a luat în considerație această variantă, dar nu s-a luat nicio decizie.