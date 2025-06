Claudiu Târziu a fondat „Acțiunea Conservatoare”, partid „de opoziție”: „Vom sancționa dur fiecare derapaj al acestei coaliții trădătoare”

Noul proiect politic al său se numește „Acțiunea Conservatoare”, iar lansarea acestuia a avut loc sâmbătă, 21 iunie. În urmă cu câteva săptămâni, el și-a anunțat plecarea din AUR.

„Am făcut primul si cel mai important pas din proiectul politic pe care l-am anunțat in urma cu doar câteva săptămâni. Am lansat sâmbăta, 21 iunie, Acțiunea Conservatoare, alături de sute de simpatizanți, in mijlocul unei echipe extraordinare de fondatori și susținători!”, este mesajul publicat de Claudiu Târziu pe pagina sa de Facebook.

În cadrul evenimentului de lansare a partidului, Claudiu Târziu a numit formațiunea drept una „de opoziție”, care va „sancționa dur fiecare derapaj al acestei coaliții trădătoare”.