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Concluziile primei ședințe de guvern a cabinetului Niculescu. Prima ordonanță de urgență adoptată în aproape șase luni

Guvernul Niculescu a adoptat prima ordonanță de urgență, cu ocazia primei ședințe de la Palatul Victoria. Cabinetul de miniștri s-a pus de acord pe un lucru: reorganizarea executivului în forma propusă Parlamentului.
Concluziile primei ședințe de guvern a cabinetului Niculescu. Prima ordonanță de urgență adoptată în aproape șase luni
Coralia Frigea
20 oct. 2026, 22:54, Politic
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Guvernul Niculescu a adoptat marți seară prima ordonanță de urgență. Cabinetul condus de Luca Niculescu a fost de acord cu un lucru: organigrama executivului rămâne cea aprobată de Parlament.

Astfel, în Guvern apar noi modificări. Față de executivul condus de Ilie Bolojan, cabinetul lui Luca Niculescu va fi mai „suplu”. Din cinci vicepremieri, noul prim-ministru a redus numărul de astfel de posturi la unul singur, ocupat de Marian Neacșu. Acesta are și un portofoliu în executiv, conducând Ministerul Afacerilor Interne.

Ordonanța de Guvern introduce și o nouă noțiune, cea de „ministru delegat”. Guvernul lui Luca Niculescu va avea două astfel de posturi: ministru delegat pentru digitalizare și Inteligență Artificială, în persoana lui Bogdan Dumitru, și ministru delegat pentru Învățământul Preuniversitar, funcție ocupată de social-democratul Sorin Ionescu.

Ce face premierul în prima zi de mandat

Miercuri încep instalările noilor miniștri la sediile ministerelor pe care le conduc. Luca Niculescu va fi prezent la câteva dintre aceste ceremonii, unde foștii șefi își vor preda mandatele.

De la ora 09:00, noul premier va fi prezent, alături de ministrul de resort, la sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Niculescu își continuă apoi vizitele și merge la:

  • Ministerului Afacerilor Externe, de la ora 09:40;
  • Ministerului Educației și Cercetării, de la ora 10:15;
  • Ministerului Apărării Naționale, de la ora 11:00;
  • Ministerului Culturii, de la ora 11:45.

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