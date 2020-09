Principalele declaraţii susţinute de Vlad Voiculescu:

In iunie 2016, bucureştenii au aflat că există un Consiliu General. De obicei primarul făcea ce îi trecea prin cap. La sfârşitul acestei perioade, în 2016, am avut pentru prima dată reprezentanţi în Parlament. Claudiu Năsui este unul dintre cei care ne-au făcut onoare în Parlament. Doi ani mai târziu, avem alianţa USR Plus. Dacă ne uităm la avearea foştilor consilieri de la sectorul 1 o să rămânem înmărmuriţi. Dezastrul din Bucureşti nu ţine de Gabriela Firea şi nici de primarii de sector, ţine şi de consilieri. Avem nevoie de oameni integri şi cinstiţi. USR îşi alege consilierii în mod democratic. Aceşti oameni trebuie să răspundă tuturor bucureştenilor care le-au acordat încrederea. Ce s-a întamplat în ultimii ani ne-a arătat că fără consilieri nu putem răzbi.

Principalele declaraţii susţinute de Nicuşor Dan:

Pentru noi sunt 4 ani de când ne-am pierdut inocenţa. Pentru bucuresteni sunt 4 ani periduţi din viaţa lor, traficul este mai rău, poluarea este mai mare. Radetul este în faliment şi STB-ul nu e departe. Acum 4 ne-am dus în Consiliul General pentru a colabora. Ne-am trezit cu o putere Firea-PSD care nu voia să colaboreze cu noi. Am găsit o administraţie locală care nu s-a înţeles nici cu propriul Guvern. Am venit acum 4 ani, crezând că vom putea face ca în administratia locală să bazăm decizii pe date şi să facem o administraţie onestă a acestui oraş. Când am replicat că trebuie să alocăm bani pe bază de studii de fezabilitate, şi nu pe bază de dorinţe pentru Moş Crăciun, ni s-a spus că trebuie să credem în Moş Crăciun. Am văzut bucureşteni cărora li se interzice accesul la şedinţele consiliului general şi un primar căruia îi este frică să interacţioneze cu bucureştenii. Avem un primar care 4 ani de zile nu a locuit în acest oraş. Sunt optimist că bucureştenii vor şti cum să scape de această administraţie Firea-PSD.

Principalele declaraţii susţinute de Ana Ciceală:

Am promis că vom fi gardienii banului public, consilieriii USR au făcut asta. Companiile municipale au cheltuit până acum sute de milioane de euro, USR luptă să oprească aceste perdele pentru sifonarea banului public. Vrem să stopăm risipa. Cu fiecare amendament pe care l-am depus am reuşit să limităm pagubele. Am fost primii care am transmis live şedinţele. Sesizările pe care le-am facut au contribuit la aducerea în faţa publicului a actelor abuzive ale PSD.

Am depus proiecte care vizau modernizarea staţiilor de autobuz, am propus înfiinţarea a 3 parcuri mari în Bucuresti. Acestea sunt câteva dintre proiectele studiate de cosilierii USR şi nu au fost discutate până acum. Ne propunem să câştigăm Primăria Capitalei alături de Nicuşor Dan. Va trebui sa investim masiv în termoficarea Bucureşti şi să reducem poluarea. Avem în plan să plantam 1 milion de copaci în Bucureşti. Pentru creşterea calităţii vieţii în Bucureşti va trebui să nu mai avem feudă în spitale. La sectorul 3 ne propunem astfel încât să avem policlinici de proximitate deschise 24 h din 24. Ne propunem ca toţi copiii să poată învăţa în siguranţă în şcoli şi grădiniţe.

Ce iniţiativă juridică veţi avea împotriva Gabrielei Firea?

Ana Ciceală: Nu împotriva Gabrielei Firea. O să fie o plângere penală la Parchet împotriva primarului de la sectorul 5, şefului companiei de salubritate.

Claudiu Năsui: Există o credibilitate în alinaţa USR PLUS şi depinde de persoanele cu care vin celalte partide pentru alianţe comune.

Vlad Voiculescu: Nicusor Dan este candidatul susţinut de majoritatea partidelor din opoziţie pentru Primăria Capitalei.

Claudiu Năsui: Vom fi foarte atenţi ce se decide pentru ca fiecare cetăţean să îşi exercite dreptul la vot.

Nu am cerut un număr de locuri, nu avem o problemă cu sistemul de vot, problema noastră este legată de integritatea persoanelor. Noi am avut de multe ori probleme cu Avocatul Poporului, nu ştim al cărui popor este doamna în cauză dacă va ataca impozitarea pensiilor speciale. E clar că marea majoritate a oamenilor nu au pensii speciale.