Consultări la Cotroceni pentru desemnarea premierului | PSD amână decizia privind intrarea la guvernare din cauza tensiunilor / Desemnarea premierului, amânată / Firul evenimentelor în blocajul de la Cotroceni 

Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN via Mediafax Foto

UPDATE 21:40 Blocajul de la Cotroceni – firul evenimentelor. „PSD nu intră în această aventură”

Surse politice povestesc pentru Gândul cum s-au petrecut evenimentele joi.

Potrivit acestora, social-democrații au mers la consultările de la Palatul Cotroceni, potrivit anunțului lor, cu varianta rocadei guvernamentale, la jumătatea mandatului.

Însă, la Palat, discuția a fost una scurtă și „totul părea OK”, precizează sursele gandul.ro. Potrivit informațiilor, Nicușor Dan ar fi trebuit să anunțe numele premierului desemnat joi seară sau vineri dimineață, cel mai târziu.

După-amiază, lucrurile au luat „o altă direcție”, președintele anunțându-i pe liderii politici că nu mai are loc anunțul, din cauza „neconcordanțelor” cu Ilie Bolojan.

Cei doi au avut o întrevedere, separat, după încheierea consultărilor politice, la Palatul Cotroceni.

Președintele ar fi comunicat că „nu ne mai aflăm în scenariul cu Bolojan- premier și acordul politic negociat”.

La câteva ore, social-democrații s-au reunit într-o ședință de urgență și au decis, în unanimitate, amânarea votului cu privire la intrarea la guvernare, care era programat pentru vineri, dar și amânarea ședinței de sâmbătă în care ar fi urmat să se decidă lista miniștrilor PSD.

„PSD nu poate intra în această aventură”, au precizat surse, pentru Gândul, care au completat că social-democrații au nevoie să știe care sunt măsurile fiscale ce vor fi prezentate Comisiei și implementate, cine este premierul pe care Nicușor Dan dorește să-l anunțe, și dacă acordul inițial rămâne valabil.

Așadar, social-democrații au amânat luarea unei decizii până la încheierea acestui episod de blocaj,

„Noi suntem cei serioși, am făcut propuneri concrete pentru a păzi veniturile românilor, să menținem investițiile din țară. Nu fugim de responsabilitate, dar nici nu ne aruncăm cu capul înainte”, transmit surse social-democrate.

De asemenea, PSD așteaptă următoare mișcare a lui Nicușor Dan, la ce nume de tehnocrat se va opri. Dar, mai ales, ce garanții oferă acesta că proiectele propuse pe PSD vor fi menținute în programul de guvernare.

De precizat că vineri, 20 iunie, expiră mandatul premierului interimar, Cătălin Predoiu. Iar președintele Nicușor Dan ca plecat marți, 24 iunie, la Haga, unde se desfășoară summitul NATO.

UPDATE 20:43 PSD clarifică de ce a amânat votul de vineri despre intrarea la guvernare

PSD este pus în situația de a amâna dezbaterea internă până când lucrurile se vor clarifica, transmite PSD.

„După cum anunțase anterior, PSD organizase pentru mâine la ora 13:00 dezbaterea internă cu aproximativ 5.000 de membri din structurile locale și centrale, pentru a lua decizia dacă partidul intră sau nu la guvernare.

Dar pentru ca această dezbatere internă să poată avea loc, trebuiau îndeplinite două condiții esențiale.

UPDATE 20:20

Social-democrații tocmai au decis, în ședința care a început joi la ora 20.00, amânarea votului de vineri, conform gandul.ro.

Nu se știe ziua în care vor decide dacă vor intra sau nu la guvernare.

Surse politice afirmă că PSD așteaptă ca președintele Nicusor Dan și PNL să decidă cine va fi premierul. PSD nu vrea tehnocrat și nici nu „Votează în alb” intrarea la guvernare.

SURSE: PSD își amână votul pe fondul conflictului dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan

PSD își amână votul legat de intrarea sau nu la guvernare pe fondul conflictului dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan, conform unor surse politice.

Partidul Social Democrat și-a amânat votul programat în Consiliul Politic, care urma să decidă intrarea la guvernare, pe fondul conflictului dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan.

Președintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, i-a transmis președintelui României, Nicușor Dan, că, în cazul în care refuză majorarea TVA, partidele vor trebui să găsească o altă variantă – un premier tehnocrat.

Potrivit surselor Gândul, discuțiile tensionate privind TVA-ul au început încă de aseară. Președintele Nicușor Dan le-a spus liderilor politici că nu este de acord cu o creștere a acestei taxe, deoarece a promis în campanie că TVA-ul nu va crește pe durata mandatului său.

Ilie Bolojan a susținut însă că această măsură este necesară și nu există altă soluție viabilă pentru buget.

UPDATE 15.00 Consultările au luat sfârșit

Consultările de la Cotroceni s-au încheiat în urmă cu puțin timp, după patru ore, iar ultima delegație care a avut discuții cu Nicușor Dan a fost cea a reprezentanților minorităților naționale.

Kelemen Hunor susține că majorarea TVA-ului nu trebuie să fie prima soluție pentru creșterea veniturilor statului, ci ar trebui luate în considerare alte măsuri, precum îmbunătățirea colectării și ajustarea altor taxe.

„Dacă ai crescut PIB-ul, trebuie să crești și veniturile. România are un PIB crescut în fiecare an, dar n-au crescut veniturile. Ori că n-au fost colectate, în baza unor probleme, ori că sunt sub media europeană. Datoria trebuie dată înapoi, deficitul crește, și așa mai departe. Deci, din acest punct de vedere, avem de făcut o corecție. Nu pentru Comisie, v-am mai spus, ci pentru sănătatea economiei și pentru sănătatea lucrurilor din România. Dar asta nu înseamnă că trebuie să crești TVA-ul din primul pas. Nu trebuie să spui că niciodată nu se va ajunge la o creștere a TVA-ului, dar nu trebuie să fie primul pas pentru a crește veniturile. Fiindcă se poate face o colectare mai bună, poți să umbli la accize, poți să umbli la alte taxe și impozite. Dacă promitem ceva în campanie trebuie să ne ținem de promisiune, măcar la început”, a declarat, joi, Kelemen.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, după consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele României, Nicușor Dan, că România are nevoie de o majoritate largă în Parlament și că este deschis susținerii lui Ilie Bolojan ca premier.

„E nevoie de o majoritate mai largă. De aceea, de trei săptămâni încercăm să găsim soluții. În formatul PSD, PNL, USR, UDMR și Grupul Minorităților Naționale, ne-am așezat la masă cu cea mai mare seriozitate și asumând responsabilitatea guvernării într-o coaliție mare de 65-66% la nivelul celor două camere. Programul de guvernare e gata. Sunt niște nuanțe care trebuie discutate după ce va fi nominalizat un premier”, a declarat Kelemen Hunor.

UPDATE 14.48 Kelemen Hunor către Nicuşor Dan: Sper că în câteva zile putem închide această fază a aşezării guvernului

Preşedintele României, Nicuşor Dan, le-a mulţumit liderilor UDMR pentru participarea la consultările privind formarea noului guvern. În replică, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, şi-a exprimat speranţa că actuala etapă politică se va încheia în următoarele zile.

„Mulţumim pentru prezenţă şi pentru toate săptămânile astea de discuţii”, a transmis preşedintele.

„Mulţumim pentru invitaţie şi sper că în câteva zile putem închide această fază a aşezării guvernului”, a răspuns Kelemen Hunor.

UPDATE 14.20 USR respinge majorarea TVA. Dominic Fritz: Noi credem că există alte variante cum putem să creștem veniturile

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat joi, după consultările de la Palatul Cotroceni că formațiunea pe care o conduce respinge majorarea TVA, dar nu o consideră o linie roșie, dacă pachetul de măsuri fiscale reprezintă o voință de reformă pentru statul român.

Aceasta a mai menționat că există o presiune din partea Comisiei Europene privind TVA. „Din partea Comisiei Europene pare să existe o cerință destul de fermă în privința TVA-ului și exact asta este unde trebuie să găsim acum pachetul ideal care va fi acceptat și de Coaliție și de Comisie Europeană, bineînțeles și de domnul președinte”.

UPDATE USR: Suntem gata să fim luptători alături de prim-ministrul Bolojan pentru un stat care se reformează

Suntem încrezători că vom putea să formăm un guvern care va arăta altfel decât guvernările trecute şi suntem gata, noi, ca USR, să fim luptători alături de prim-ministrul Bolojan pentru un stat care se reformează din temelii, spune Dominic Fritz după consultările de la Cotroceni.

„I-am transmis că USR este gata să-şi asume o parte din responsabilitate pentru a face din România din nou o ţară puternică şi prosperă şi pentru a ne scoate din criza în care, din păcate, guvernarea proastă ne-a băgat. I-am transmis domnului preşedinte că noi îl susţinem pe domnul Ilie Bolojan ca premier. I-am spus domnului preşedinte că, din punctul nostru de vedere, discuţiile cu cele patru partide arată un fundament promiţător pentru reforme”, spune după consultări Dominic Fritz.

UPDATE 12.57 Dan, liderilor USR: Sper să ajungem la stabilitate în câteva zile

Sper să ajungem la stabilitate în câteva zile, le-a spus Nicușor Dan liderilor USR veniți la consultări pentru desemnarea unui prim-ministru.

„Sper să ajungem la stabilitate în câteva zile”, le-a spus Nicușor Dan liderilor USR.

„Noi suntem gata să ne asumăm partea noastră”, a replicat Dominic Fritz.

UPDATE Nicușor Dan, la începutul consultărilor cu delegația PNL: Sper să intrăm într-o normalitate în zilele imediat următoare

Sper să intrăm într-o normalitate în zilele imediat următoare, le-a spus, joi, președintele Nicușor Dan liderilor liberali la începutul consultărilor pentru desemnarea unui prim-ministru.

UPDATE 12.10 PSD: Decizia privind intrarea la guvernare se va lua după o consultare extinsă în partid

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunţă consultare extinsă în partid, vineri, cu 5.000 de membri, pentru decizia privind intrarea la guvernare, iar sâmbătă o şedinţă a Comitetului Politic Naţional, pentru a se stabili, eventual, echipa de miniștri.

El afirmă că social-democrații au venit cu „propuneri care nu duceau la creștere de TVA” în discuțiile pentru reducerea deficitului bugetar.

„Au fost niște săptămâni intense. În mod normal, în opinia mea, o negociere de tipul ăsta ar trebui să dureze trei-patru luni, numai că noi suntem presați de timp și sper ca în urma discuțiilor de azi să ajungem la consens”, afirmă Nicușor Dan.

„Mulțumim. Asta dorim și noi”, a replicat liderul social-democrat Sorin Grindeanu.

UPDATE Delegația PNL la consultări va fi compusă din șase lideri

Delegația PNL la consultările de la Palatul Cotroceni este compusă din șase lideri și va fi condusă de președintele formațiunii, Ilie Bolojan.

La consultările de joi, de la Palatul Cotroceni, Partidul Național Liberal va fi reprezentat de președintele Ilie Bolojan, secretarul general Adrian Veștea și prim-vicepreședinții Emil Boc, Cătălin Predoiu, Ciprian Ciucu și Dan Motreanu.

„Având în vedere invitația Administrației prezidențiale pentru consultări în vederea desemnării candidatului pentru funcția de prim-ministru, în conformitate cu prev. art. 85 alin. 1 și art. 103 alin. 1 Constituția României, vă aducem la cunoștință că nu vom onora invitația dvs”, anunță Diana Șoșoacă.

Ea afirmă că „S.O.S. România nu acceptă să fie un partid de decor pentru niște aranjamente făcute dinainte”.

Știrea inițială

Consultările de la Palatul Cotroceni vor începe la ora 11.00, cu delegaţia PSD.

De la 11.30, este programată delegaţia partidului Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR). Purtătorul de cuvânt al formaţiunii, Dan Tanasă, a transmis că AUR nu va participa la consultările de la Cotroceni.

Consultările vor continua la ora 12.00, cu reprezentanţii PNL, iar la 12.30, va fi aşteptată delegaţia USR.

De la ora 13.00 sunt programate consultările cu partidul S.O.S. România. Partidul Oamenilor Tineri (POT) urmează să participe la consultări de la ora 13.30.

De la ora 14.00 va intra la consultări delegaţia UDMR, iar de la 14.30 cea a grupului parlamentar al minorităţilor naţionale.