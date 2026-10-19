Contracandidatul lui Pedro Sánchez promite că imigranții care comit infracțiuni vor fi trimiși în țara de origine

În „Contractul cu Spania”, documentul în care a prezentat 15 angajamente politice, Feijóo a inclus reglementarea imigrației, reducerea taxelor, creșterea salariului mediu și garantarea pensiilor.

Liderul conservator susține că Spania trebuie să primească persoanele care vin să muncească și să contribuie la societate, dar cere aplicarea legii în cazul celor care comit infracțiuni sau încalcă libertățile și valorile țării.

„Spania, ca orice țară, are dreptul să aleagă cine intră, cum și în ce scop”, este unul dintre mesajele incluse în angajamentele sale.

Legătura dintre politica, imigrație și apărarea securității publice

Feijóo a legat politica privind imigrația de apărarea securității publice și a promis mai multe resurse pentru polițiști și membrii Gărzii Civile. Totodată, a susținut că obținerea cetățeniei spaniole trebuie să presupună responsabilitate, nu să fie tratată ca o simplă formalitate sau ca un instrument electoral.

Documentul include și promisiunea construirii unui milion de locuințe, actualizarea pensiilor în funcție de indicele prețurilor de consum și reducerea impozitelor pentru familii.

Feijóo și-a prezentat angajamentele ca pe un contract personal cu alegătorii, afirmând că vrea ca promisiunile politice să fie evaluate prin fapte și respectate de cel care le face. Citește știrea integrală pe MEDIAFAX SPANIA.