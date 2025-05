Crin Antonescu, mesaj despre turul doi: „Am dreptul să nu fiu luat în turmă pentru o nouă salvare a țării”

„Gata. Istoria e alertă. Toată suflarea e mobilizată pentru turul 2. Normal. Pentru voi, cei câţiva cărora vă lipsesc, câteva gânduri”, a postat, anterior, Crin Antonescu.

Potrivit lui Antonescu, turul 1 l-a pierdut el: „Am spus – şi eu nu îmi schimb principiile de la un tur la altul – că alegerile le vom câştiga împreună (coaliţie, partide etc.) sau le voi pierde singur. Zi şi făcut. Eu am pierdut alegerile. Nu mai căutaţi trădări, incapacitate de mobilizare etc. Au fost, desigur. Dar, la capătul zilei, atât le-am spus eu românilor: ceva mai puţin decât Nicuşor Dan. Nu ştiu câte din voturile pentru mine au fost pentru că aşa au zis PSD, PNL, UDMR. Nu ştiu câte voturi aş fi luat dacă nu eram împreună cu amintiţii. Eu vorbesc aici cu cei care m-au votat pe mine, cel care am fost şi sunt. Cei care ştiu că eram singurul candidat din afara , orice accepţiune i-am da”.

„Da, dragii mei, nici nu ştim câţi suntem. Dar ştim CINE suntem. Cu voi vreau să vorbesc de acum înainte. Cu voi, care înţelegeţi că rămânem aceiaşi, oricine ar fi preşedinte şi oricât ar răstălmăci propagandele adevărul. Adevărul… Adevărul lor se schimbă repede. Dacă voturile PSD veneau spre mine, însemnau stagnare şi “sistem”. Dacă ar merge la dl. Dan, ar fi bune, ar fi stabilitate şi mobilizare întru salvarea ţării. Dacă trebuie să mai ţara, încă o dată (a câta?), cot la cot cu Băsescu, cu Pleşu, cu “m**e PSD” în primul tur şi cu săriţi PSD în turul 2, o salvăm”, a afirmat fostul candidat.