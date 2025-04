Crin Antonescu, în centrul acuzațiilor de sexism: reacții dure din partea Elenei Lasconi și Laviniei Șandru

Crin Antonescu a fost întrebat despre un moment din seara anterioară, când i-a spus jurnalistei Anca Suciu că este „atât de tânără și de toate cele”.

„Ați discutat cu fiica dumneavoastră aseară despre ce i-ați spus jurnalistei de la Digi24?” a fost întrebarea jurnalistului adresată lui Crin Antonescu.

Crin Antonescu: „E o ușoară provocare. Da, am discutat aseară cu fiica mea, dar nu despre acel moment. Am discutat, ca de fiecare dată, și cu doamna Anca Suciu, un jurnalist cu care am o relație absolut civilizată. Nu văd ce era de discutat în legătură cu acel schimb de cuvinte. Nu consider că am avut nicio nuanță deplasată sau nepotrivită.”

Elena Lasconi – Drept la replică:

„Aș vrea să rog toate femeile din sală să vă gândiți la următorul lucru: atât de des am fost claxonate în trafic doar pentru că avem părul blond, că trebuie să stăm la cratiță, încât am început să credem asta, sau că nu e locul nostru la putere. Nu este o normalitate. Și eu am vorbit azi cu doamna Suciu, care a realizat că asemenea nuanțe nu sunt normale. Nu este normal să ți se spună cât de tânără ești când ți-ai câștigat locul prin muncă.”

Crin Antonescu:

„Respect profund toate femeile. Nu am avut nicio intenție de a lipsi de respect pe cineva. Am admirat mereu femeile profesioniste și consider că trebuie să ne concentrăm pe problemele reale ale României. Sunt un om care a respectat mereu femeile. Admir femeile, nu admir mahalaua.”

De asemenea, Lavinia Șandru a intervenit: „Toată viața mi s-a spus, ca femeie în politică, că sunt exagerat de tânără. Am răspuns că este un defect care trece.”