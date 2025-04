Crin Antonescu: Normalizarea relațiilor cu Rusia nu cred că se va întâmpla în timpul vieții mele

„Nu, cu cei care au generat (atacul din Sumî) nu (putem normaliza relațiile). Rusia are o lungă istorie de astfel de fapte și vă rog să mă credeți că nu-mi sunt străine. Dacă extindeți citarea, la dna Dogioiu cred că am spus asta, am zis că am îndoieli că se va putea întâmpla asta nu pe timpul mandatului meu, ci pe timpul vieții mele. Dar că, în principiu, e de dorit ca la un moment dat, în viitor, să se normalizeze și relația cu Rusia, că nu putem muta geografia. Asta venea în continuarea unui răspuns categoric – sper că nu confund emisiunile – dacă mă duc la Moscova și la Beijing. Am spus că la Moscova nu. Atât timp cât ocupă samavolnic teritorii, fac ce fac, sfidează dreptul internațional, n-aș merge acolo”, a declarat, la B1 TV, Crin Antonescu.

Legat de atacul rusesc din Sumî, Antonescu a spus că pentru el „e încă o crimă, nu o eroare”.

În plus, Antonescu a mai spus că, în opinia sa, Călin Georgescu, „conștient sau nu, înțeles sau nu cu rușii, joacă foarte clar în favoarea Rusiei”.