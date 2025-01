Cristian Ghinea: Guvernul vrea să renunţe la 3 miliarde de euro din PNRR

Potrivit lui Ghinea cu doi ani înainte de finalul perioadei de implementare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), România a încasat banii doar de pe două cereri de plată din cele opt pe care le avea programate.

Pentru că a încasat şi prefinanţarea de 4 miliarde de euro din în momentul în care Comisia Europeană a evaluat pozitiv, cu notă maximă, PNRR, România a încasat până în prezent 9,4 miliarde de euro, adică 33% din total de 28,5 de miliarde pe care le are la dispoziţie, mai susţine Ghinea. În ceea ce priveşte însă îndeplinirea jaloanelor, România a îndeplinit doar 14% din totalul de 529 pe care le are de realizat, se arată în ultimul raport de monitorizare a implementării PNRR realizat de MonitorPNRR.ro.

Ultima cerere de plată depusă de România, cea cu numărul 3, în decembrie 2023, cu o întârziere de 9 luni faţă de termenul stabilit, a fost aprobată parţial de către Comisia Europeană, care a suspendat 1,1 miliarde de euro din totalul de 2,4 miliarde pentru o serie de reforme neîndeplinite, arată fostul ministru. Banii nu au fost încă viraţi, iar Comisia analizează posibilitatea de a suspenda o nouă sumă de bani după ce România a făcut modificări la jalonul privind pensiile speciale, explică Ghinea.

În aceste condiţii, Guvernul se pregăteşte să negocieze cu Comisia Europeană renunţarea la o serie de jaloane pe care consideră că nu le mai poate îndeplini, jaloane a căror valoare este de 3 miliarde de euro, adăugă Cristian Ghinea.

„România riscă, în 2025, al doilea an consecutiv în care nu încasează niciun cent din PNRR. Problema sunt reformele pe care nu vor să le facă sau pe care vor să le facă «şmechereşte», pe tipul numirilor de la AMEPIP, pentru a-i păcăli pe cei de la Bruxelles. S-a văzut deja că acest lucru nu merge, ne-au tăiat din bani. Ar fi trebuit să avem plătite, în acest moment, Cererile de Plată 3 şi 4. În 2025 avem programate depunerile pentru Cererile de Plată 5 şi 6, iar noi am rămas blocaţi de mai bine de un an la Cerea de plată numărul 3, parţial suspendată, pe care Comisia o reevaluează. În total, peste 12 miliarde de euro pe care îi puteam încasa şi de care avem nevoie ca de aer pentru a menţine deficitul, pentru a finanţa investiţiile şi pentru a ţine cursul euro la 5 lei. Soluţia lor este să mai taie din jaloane, implicit să renunţe la bani. Cea mai proastă soluţie pentru România, cea mai la îndemână pentru un guvern leneş. În ceasul al 12-lea, ar trebui să se apuce de muncă, mai au doi ani să salveze cel mai mare plan de ţară pe care România l-a avut în ultimii 30 de ani”, spune Cristian Ghinea, senator USR, cel care a coordonat în 2021 realizarea PNRR.