Cristoiu, impresii la cald de la congresul PSD: Acest Congres surclasează atmosfera ceauşistă de la PNL, de la lansarea lui Iohannis LIVE TEXT

Jurnalistul Ion Cristoiu, prezent sâmbătă la Congresul PSD unde-şi lansează candidatura la alegerile prezidenţiale Viorica Dăncilă, a declarat, pentru MEDIAFAX, că remarcă tendinţa social democraţilor spre un Congres modern, precizând că şedinţa "surclasează atmosfera ceauşistă de la PNL".

Ora 12.10 "A început Congresul de desemnare a Vioricăi Dăncilă. O voce a strigat în difuzoare "Viorica Dăncilă, viitorul preşedinte al României", sigur, tocmai pentru a încălzi sala. Doamna Dăncilă a făcut o mişcare care chiar m-a surprins, a luat fiecare culoar în sus şi în jos, a dat mâna cu cei prezenţi, a dat mâna şi cu mine pentru că scaunul meu de analist este undeva la ultimul rând, la margine, şi sunt aproape sigur că, la fel ca şi în cazul Elenei Udrea, toţi duşmanii or să dea, dacă au surprins acest moment, eu dând mâna cu Viorica Dăncilă, spre invidia multor pesedişti care se grăbeau să vină spre margine", a declarat, pentru MEDIAFAX, Ion Cristoiu.

Jurnalistul a remarcat că Congresul PSD încearcă să fie mai modern decât cele de până acum.

"Oricum surclasează atmosfera de Congres ceauşist de la PNL, de la lansarea lui Klaus Iohannis. Această iniţiativă de a nu merge doar pe un culoar, ci se întorcea pe partea cealaltă şi apoi lua şi pe celălalt culoar, a vrut să arate că liderul e apropiat de poporul pesedist. Domnul Fifor, care a citit hotărârea CEx, ne-a anunţat că vor fi şi voturi, deci este o comisie de numărare a voturilor. Sunt curios dacă va fi unanimitate în acest caz. Din punct de vedere statutar, delegaţii sunt trimişi de conferinţele electorale judeţene şi au mandat în legătură cu Dăncilă, deci cred că au mandat imperativ . Şi la Victor Ponta, au fost parcă nişte voturi împotrivă", a completat Ion Cristoiu.

Ziaristul a evidenţiat absenţa reprezentanţilor Ambasadei SUA la Bucureşti de la Congresul PSD.

"Oricum remarc această preocupare de modernitate şi de imagine a liderului, care cere votul poporului, a fiecăruia din sală. S-au dat mesaje de la prieteni socialişti din Europa, s-a anunţat şi cine este prezent de la ambasade, am constatat că Ambasada americană nu este prezentă, probabil că ei optează pentru Klaus Iohannis", a conchis jurnalistul.

Ora 11.00 Jurnalistul Ion Cristoiu, prezent sâmbătă la Congresul PSD, a explicat, pentru MEDIAFAX, că lansarea Vioricăi Dăncilă în cursa pentru alegerile prezidenţiale este substanţial diferită faţă de lansarea lui Victor Ponta, făcută la acea vreme pe Arena Naţională.

"În primul rând, aranjarea sălii, în sensul că nu e o sală de tip clasic, adică o tribună şi restul sunt aranjaţi şi, cum ar veni, pupitrul de discursuri e în mijlocul sălii. Prima dată am crezut că sunt la un banchet. Deci e un efort de a fi altfel. În al doilea rând, văd pe ecranele mari "Congresul pentru validare", e o schiţă, un desen, nişte tipi care trag de o sfoară în sus, de o frânghie, nu-mi dau seama dacă ei trag să dărâme ceva sau ca să ajungă în vârf. Deci vor să dărâme ceva, deci statul paralel sau Klaus Iohannis. În al treilea rând, s-a făcut un sector de scaune pe care scrie analişti politici. E o noutate, în categoria invitaţilor au fost trecuţi şi analiştii politici. E o premieră. M-am uitat în dreapta şi în stânga, nu am mai văzut analişti politici, dar mă rog", a declarat Ion Cristoiu.

Jurnalistul susţine că social democraţii, prin această lansare pragmatică, modestă, vor să se diferenţieze de trecut.

"Este o prăpastie, o depărtare ca de la cer la pământ între lansarea lui Ponta de pe stadion, Arena Naţională, şi lansarea Vioricăi Dncilă. Sala, par 800 de delegaţi, am înţeles din program că nu vor fi focuri de artificii, deci se vrea mai modestă. Am înţeles că vine şi Stanishev, ceea ce e o binecuvântare adusă din punct de vedere internaţional Vioricăi Dăncilă şi putem remarca pragmatismul. Lui Ponta toată acea sindrofie nu i-a folosit, a pierdut alegerile, să vedem dacă modestia de acum a PSD-ului îi ajută. Mie mi se pare mult mai bună această lansare pentru că ... ce folos că aduci 50.000 şi din ăia 50.000 nu te votează decât o mie. Dacă pe doamna Dăncilă o votează toţi ăştia de aici, am putea vorbi de un succes", a completat Ion Cristoiu

Analistul politic a mai precizat că probabil Congresul PSD nu va aduce multe surprize. "La surprize nu ne putem aştepta deoarece ei au modificat statutul , această modificare de la ultimul Congres nu e trecută. E o formulare ambiguă, înainte Congresul valida rezultatele scrutinului intern, acum s-a înlocuit cu desemnează candidatul susţinut de PSD, e o formulare ambiguă, Dăncilă a trecut prin două filtre, Biroul Naţional şi Comitetul Naţional", a msi spus Ion Cristoiu.

Jurnalistul a evidenţiat că lansarea aleasă de Viorica Dăncilă, una modestă, este benefică atât din punct de vedere financiar, cât şi drept capital de imagine.

