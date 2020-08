Cu Trump nu le merge ca pe roate. Trump le cere votanţilor să nu mai cumpere produsele companiei Goodyear

În plină campanie electorală, Donald Trump îşi face timp şi pentru micile războaie personale. Preşedintele american le-a cerut votanţilor să nu mai cumpere produsele companiei Goodyear. Asta după ce angajaţii unei fabrici a producătorului de anvelope au fost avertizaţi că nu au voie să poarte tricouri sau şepci cu însemnele Make America Great Again sau Blue Lives Matter, o mişcare care militează pentru respectarea vieţilor poliţiştilor. În schimb, sunt permise gesturile de susţinere a mişcării Black Lives Matter sau a comunităţii LGBT.

Compania americană a explicat că nu permite angajaţilor să îşi exprime opiniile politice la locul de muncă.

Ironia este că Goodyear furnizează cauciucurile atât pentru limuzina preşedintelui, cât şi pentru maşinile Serviciului Secret.

The Secret Service is charged with the protection of America’s leaders, and #SOTU2020 is no different. #ProtectionNeverRests pic.twitter.com/Xhuixjgnap