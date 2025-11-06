Cum a ajuns centrala de la Mintia, din insolvență, la cea mai mare investiție energetică. Ce spune fostul ministru al Energiei

„Astăzi vreau să vă vorbesc despre centrala pe cărbune de la Mintia. Acolo am fost acuzat că vreau să o vând la fier vechi. Cine m-a acuzat? Cei care au patronat un jaf național în Valea Jiului și care au fost decuplați de la conducta de bani negri. În realitate, Mintia este un caz școală despre curajul deciziilor politice care dau rezultate. Ca ministru am pus bazele cele mai mari investiții în energie din România după Revoluție cu finalizare în anul 2026. Mintia a fost construită în anii 70 și a fost zeci de ani una dintre cele mai mari centrale pe cărbune din România”, spune Virgil Popescu.

El precizează că, în noiembrie 2019, când a devenit ministru, Mintia a intrat în insolvență cu datorii de peste un miliard de lei și un ajutor de stat acordat ilegal care trebuia recuperat.

„În 2021 a fost oprită și pusă în conservare, angajații fiind disponibilizați cu plăți compensatorii. Era clar, așa nu se mai putea continua, aduna datorii restante de sute de milioane lunari. În mandatul meu de ministru, în august 2022, Mintia a fost vândută prin licitație publică de către lichidator pentru 91 de milioane de euro, dar cu condiții clare pentru investitori. Rezultatul? O centrală pe gaz în ciclu combinat de peste 1.700 de MW, cea mai mare din această parte a Europei, cu o valoare a investițiilor de 1,4 miliarde de euro. În 2023 am anunțat semnarea contractului de construcție de tehnologie Siemens, pregătită să funcționeze și pe hidrogen în viitor. Termen de finalizare? Mijlocul anului 2026. Azi, investiția este realizată în proporție de peste 70% cu sute de muncitori și firme românești pe șantier. Mintia este un caz școală despre reușită. Din insolvență am ajuns la cea mai mare investiție energetică din România. Mintia nu este despre pierdere, este despre modernizare”, încheie Popescu.