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Cum rezolvă noul ministru al Sănătății criza din spitale. Rogobete: Voi solicita bani din fondul de rezervă

Alexandru Rogobete, noul ministru al Sănătății, spune că situația din spitalele românești este critică, iar sumele necesare se ridică la 10 miliarde de lei. Oficialul a mai declarat, într-un interviu la Antena 3 CNN, că va solicita bani din fondul de rezervă, în cazul în care, în termen de două săptămâni, rectificarea bugetară nu este finalizată.
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Coralia Frigea
21 oct. 2026, 20:40, Politic
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Alexandru Rogobete, noul ministru al Sănătății, anunță miercuri, în prima sa zi de mandat, că spitalele din România au nevoie de peste 10 miliarde de lei pentru a putea să funcționeze în condiții optime, până la finalul anului.

Nu mi-aduc aminte în ultimii 10 ani să fie avut o asemenea criză. Incompetența și o spun cu responsabilitatea a fostului președinte Horatiu Moldovan de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate a dus în acest punct și în această presiune”, a spus Alexandru Rogobete, într-un interviu acordat Antena 3 CNN.

De unde vor veni banii. Ministru: Voi solicita bani din fondul de rezervă

Rogobete a declarat că dacă, într-un termen de doua săptămâni, rectificarea bugetară nu este finalizată, iar banii pentru Sănătate nu sunt alocați, acesta îi va solicita premierului să apeleze la fondul de rezervă.

Eu sper că săptămâna viitoare să putem reuși rectificarea bugetară. Dacă nu, am spus și voi propune acest lucru pentru unitățile de primire urgențe.

Dacă întârzie rectificarea bugetară mai mult de o săptămână, două, voi solicita bani din Fondul de Rezervă la dispoziția Guvernului pentru alocarea imediată către unitățile de primire urgențe”, a mai explicat ministrul Sănătății.

De ce nu s-au asigurat banii pentru Sănătate

Guvernul Niculescu și-a asumat, încă din programul de guvernare, ca noul executiv să reușească să adopte rectificarea bugetară în primele 10 zile de la începutul mandatului.

Anterior, Guvernul condus de Ilie Bolojan nu a putut face acest demers de alocări si redistribuiri de fonduri, întrucât se afla în interimat de peste șase luni. Angajații din spitale au protestat, întrucât Guvernul avea salarii restante.

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