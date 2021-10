Dacian Cioloş, prima reacţie după ce i-a fost respins guvernul: „Cîţu e non-soluţie”

„Am fost astăzi în Parlament cu o propunere de soluţie la situaţia de criză în care ne aflăm. Am discutat şi parlamentarii au discutat despre soluţii, dar practic au respins singura soluţie pe care au avut-o pe masă. Pentru că exact cei care ne acuzau pe blocăm găsirea unei soluţii sunt cei care au prelungit situaţia de criză politică în care ne aflăm. Nu au făcut nicio propunere alternativă în urmă cu o săptămână, însă astăzi au vorbit din nou despre lipsa de soluţii şi despre faptul că noi am blocat găsirea unei soluţii”, a declarat Cioloş, imediat de guvernul propus de el a picat la vot.

USR rămâne în continuare cu responsabilitatea asumată de a contribui la găsirea unei soluţii, însă e important ca şi celelalte forţe politice să îşi asume responsabilitatea „pentru mai ales ce nu au făcut, pentru că au stat pe margine, pentru că sunt în căutarea unor variante care să aranjeze problemele interne din partid şi nu să răspundă crizelor cu care se confruntă România”.

Din acest moment mingea se întoarce în terenul preşedintelui Klaus Iohannis, afirmă Cioloş: „vom vedea care sunt propunerile dânsului, nu discutăm şi nu comentăm tot felul de speculaţii ipotetice despre ce ar putea să facă un partid sau altul pentru că singurul lucru pe care l-am constatat în aceste zile este că au stat deoparte şi nu şi-au asumat responsabilităţi şi aşteptăm să vedem în ce fel îşi asumă soluţii adevărate. Însă, din punctul nostru de vedere, soluţiile înseamnă în primul rând asumare. Nu am văzut asumare până acum”.

Întrebat despre refacerea coaliţiei în jurul PNL, condus de Florin Cîţu, Cioloş spune: „Cîţu e non-soluţie, a picat deja în Parlament”.

„Suntem în situaţia asta pentru că Florin Cîţu a adunat o majoritate puternică în Parlament care a trimis guvernul condus de el acasă. Cum pot să spui că asta e soluţia?”, a adăugat liderul USR.