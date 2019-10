Dan Nica, votat în CEx al PSD să fie propunerea pentru comisar european. Cine este varianta de rezervă / Dăncilă va trimite propunerile până la finalul săptămânii

Decizia a fost votată în Comitetul Executiv al PSD, nefiind niciun vot împotrivă, au adăugat sursele citate.

Totodată, Comitetul Executiv al PSD a stabilit propunerea secretarului de stat la MAE Gabriela Ciot pentru poziţia de comisar european, ca variantă de rezervă, au declarat surse din partid, pentru MEDIAFAX. Anterior CEx a votat şi ca Dan Nica să fie nominalizat pentru aceeaşi funcţie.

Anterior acestei decizii, CEx a stabilit ca europarlamentarul PSD Dan Nica să fie noua propunere de comisar european, au explicat sursele citate.

Hotărârea în ceea ce îl priveşte pe Dan Nica a fost luată cu unanimitatea de voturi, însă la desemnarea Gabrielei Ciot ca propunere de rezervă pentru funcţia de comisar european, au fost câţiva social-democraţi care au votat împotrivă, au adăugat sursele menţionate.

Dan Nica fusese propus iniţial, odată cu Rovana Plumb, pentru funcţia de comisar european, de către Guvern.

Dăncilă a anunţat că va trimite propunerile la Comisia Europeană până la finalul săptămânii

Viorica Dăncilă a declarat că va trimite către Comisia Europeană propunerile pentru funcţia de comisar european, Dan Nica şi Gabriela Ciot, până la sfârşitul acestei săptămâni. Premierul a precizat că nu l-a informat încă pe Klaus Iohannis, pentru că mai întâi vrea să transmită propunerile la CE.

V-a cerut Ursula von der Leyen să vă consultaţi cu preşedintele Iohannis şi să existe un consens pe comisarul european?

„Nu, nu mi-a vorbit de un consens cu preşedintele dar e normal să informez preşedintele. Nu am informat încă preşedintele României. Înainte să trimit propunerea către Comisia Europeană”, a afirmat Viorica Dăncilă, marţi, la Parlament, întrebată dacă preşedintele ales al CE Ursula von der Leyen i-a cerut să se consulte cu Klaus Iohannis pentru a fi în consens cu privire la nominalizarea noului comisar european.

Chestionată când va trimite propunerile către Comisia Europeană, şeful Executivului a răspuns: „Cred că până la sfârşitul săptămânii”.

Dăncilă: Nica rămâne propunerea de comisar european. Dacă se cere, avem şi o femeie,pe Gabriela Ciot

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a anunţat, marţi, după şedinţa Comitetului Executiv, că Dan Nica rămâne propunerea pentru funcţia de comisar european, iar dacă se cere, social democraţii au şi o propunere de rezervă, o femeie, respectiv pe Gabriela Ciot.

„Un alt subiect aflat pe ordinea de zi a fost cel al comisarului european. Am avut o discuţie cu preşedintele Comisiei Europene şi am discutat despre propunerile pe care trebuie să le facem şi modul în care trebuie să procedăm în perioada următoare. Am votat mandatarul financiar pentru alegerile prezidenţiale şi bineînţeles că am vorbit despre organizare, despre acţiunile pe care le vom avea în perioada următoare. Am făcut două propuneri, un bărbat şi o femeie, pentru comisar european. Dan Nica rămâne propunerea în continuare, pentru că este liderul eurodeputaţilor PSD şi o persoană susţinută de grupul S&D. Dac[ se cere, bineînţeles avem şi o rezervă, Gabriela Ciot, secretar de stat la MAE. Dar vom proceda ca şi Ungaria. Dacă Ungaria va face două propuneri, România va face două propuneri", a anunţat Viorica Dăncilă, după şedinţa Comitetului Executiv PSD.

Întrebată de posibilele probleme pe care le-ar putea avea Dan Nica având în vedere implicarea sa în dosarul Microsoft, preşedintele PSD a precizat: „Nu cred că va avea probleme. Putem spune că şi preşedintele Iohannis are probleme cu casele. Dar există prezumţia de nevinovăţie. La domnul preşedinte Iohannis ştim sigur ce s-a întâmplat cu casele sau ce nu s-a întâmplat? Şi totuşi e candidat la Preşedinţia României".

Liderul PSD a precizat că o să vorbească şi cu preşedintele Klaus Iohannis şi că, cel mai probabil, propunerile pentru comisar european vor fi trimise până la finalul săptămânii.