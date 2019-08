Dăncilă: Am discutat cu Gîrbovan. Vreau pe cineva din rândul magistraţilor, neînregiment politic

Preşedintele PSD Viorica Dăncilă a anunţat, vineri, după şedinţa CEx PSD, că a discutat cu Dana Gîrbovan înainte de nominalizarea pentru portofoliul Justiţiei şi că i-a transmis şi Anei Birchall că vrea la minister pe cineva din rândul magistraţilor, neînregimentat politic.

"I-am explicat doamnei Ana Birchall că vreau să fac această nominalizare la Ministrul Justiţiei pentru că vreau pe cineva din rândul magistraţilor, care nu este înregimentat politic, tocmai pentru a avea certitudinea că este o bună conlucrare şi că vom putea obţine consens pe toate deciziile referitoare la Justiţie. Binenţeles că am discutat cu doamna Gîrbovan, nu puteam să fac o propunere fără să discut cu domnia sa. Am rugat-o pe doamna Gîrbovan să vină în această funcţie având în vedere experienţa domniei sale şi respectul de care se bucură în domeniul justiţiei. Nu aş pleca de la aprecieri sau reproşuri pentru un ministru sau altul. Am explicat de ce am vrut această schimbare şi de ce am vrut să fac această nominzaliare. Vreau ca la Ministerul Justiţiei să fie cineva care cunoaşte modul în care lucrează magistraţii, cineva care a lucrat alături de magistraţi, cineva independent. Nu am vrut să mai fie cineva înregimentat politic", a declarat Viorica Dăncilă.

Preşedintele PSD Viorica Dăncilă a anunţat, vineri, după şedinţa CEx PSD, că social democraţii îi propun pe Dana Gîrbovan la ministerul Justiţiei, pe Şerban Valeca la Educaţie şi pe Mihai Fifor la ministerul Afacerilor Interne.

