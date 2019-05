Dăncilă, despre mutarea ambasadei României din Israel: Decizia aparţine preşedintelui Iohannis

Viorica Dăncilă a afirmat, întrebată despre mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, că decizia aparţine preşedintelui Klaus Iohannis şi că trebuie să existe o decizie politică în acest sens.

„Decizia aparţine preşedintelui României. Părerea mea este că trebuie să existe o decizie politică. Eu am declarat în SUA, am spus punctul meu de vedere, dar am spus în deplin consens şi conform Constituţiei”, a declarat Viorica Dăncilă, la finalul CEx al PSD.

Premierul a reinterat faptul că în două rânduri a trimis propuneri pentru funcţia de ambasador al României în Israel, însă în ambele dăţi nu a primit niciun răspuns din partea şefului statului.

„După data de 21 martie 2018 am trimis prima propunere către dl Iohannis privind numirea unui ambasador în Israel. Am trimis pentru mai multe ţări. Cred că şi Canada. Nu am primit un răspuns. Am trimis şi a doua propunere. Nu am primit un răspuns. Poate nu e persoana potrivită, dar trebuie să avem un răspuns. Consider că trebuie să avem un acord din partea dlui preşedinte şi pentru Israel şi pentru Bruxelles. Am făcut audierea doamnei Andreei Păstârnac, dar nu avem un răspuns”, a conchis Dăncilă.

În luna martie, premierul Viorica Dăncilă a anunţat, în timp se afla într-o vizită în SUA, că după finalizarea analizei „şi în deplin consens”, România îşi va muta Ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

Ulterior, şeful Executivului a revenit asupra declaraţiei, spunând că a fost doar o opinie personală, precizând că toate procedurile constituţionale trebuie îndeplinite în acest sens.

