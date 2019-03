Dăncilă: Europenii au nevoie de spitale şi şcoli. Încrederea se poate pierde într-o clipă

Viorica Dăncilă a declarat, joi, la Summit-ul regiunilor şi oraşelor, că europenii au nevoie de spitale şi de şcoli bine dotate. Premierul a adăugat că încrederea oamenilor în conducerea statului se câştigă în timp, dar se poate pierde într-o clipă.

„Cetăţenii europeni au nevoie de spitale care oferă servicii medicale performante, şcoli bine dotate pentru a asigura educaţie de calitate, drumuri mai bune, siguranţă, prosperitate, echitate şi stabilitate. Pe scurt, o viaţă mai bună. 2019 este un an cu multe schimbări, însă trebuie să fie, în acelaşi timp, un an de continuitate. Agenda şi evoluţiile la nivel european sunt marcate de provocări multiple, cărora trebuie să le răspundem prin coeziune, unitate şi solidaritate. Încrederea oamenilor se câştigă în timp, dar se poate pierde într-o clipă. Avem resursele, capacitatea şi forţa necesare nu doar să păstrăm, ci să creştem încrederea în proiectul european, prin continuarea investiţiilor care au adus prosperitate pentru mii de regiuni, oraşe, comunităţi locale. De la această premisă am început mandatul preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, sub semnul dialogului deschis şi constructiv cu dumneavoastră, cei care promovaţi şi reprezentaţi interesele cetăţenilor. Avem un ţel comun şi sunt convinsă că împreună reuşim să întărim încrederea în valorile fundamentale care ne unesc”, a declarat Viorica Dăncilă, la sesiunea de deschidere a celui de-al VIII-lea Summit al regiunilor şi oraşelor.

Premierul aa firmat că motto-ul României la preşedinţia Consiliului UE reflectă importanţa recunoaşterii şi întoarcerii la fundamentele construcţiei uomunitare.

„Motto-ul nostru reflectă importanţa recunoaşterii şi întoarcerii la fundamentele construcţiei comunitare, prin declinarea coeziunii în toate dimensiunile sale: coeziune politică, coeziune economică, coeziune socială şi coeziune teritorială. Nu avem timp de pierdut! Europa trece prin schimbări fundamentale şi este datoria noastră să oferim cât mai rapid siguranţa unei comunităţi puternice, care merge înainte unită şi capabilă să-şi protejeze interesele şi cetăţenii. Avem nevoie de o Europă mai integrată, coezivă, construită pe obiective şi direcţii de acţiune consensuale, cu respectarea valorilor şi principilor fundamentale europene şi evitarea fragmentărilor. Avem nevoie de o Europă ale cărei regiuni şi oraşe sunt puternice. Aceasta presupune în primul rând o legătură mai strânsă între autorităţi şi cetăţeni, iar definirea proiectelor să fie făcută pornind de la aşteptările acestora”, a adăugat acesta.

De asemenea, Dăncilă a susţinut că diversitatea opiniilor dintre statele membre UE ar trebui să fie un factor de progres pentru un viitor stabil.

„Facem parte dintr-o mare familie şi ca în orice familie pot apărea diferenţe de opinie. Să facem din diversitatea opiniilor un factor de progres pentru un viitor stabil, mai bun pentru generaţiile viitoare. Suntem toţi în jurul aceleiaşi mese. Să fim deschişi la dialog si constructivi, să luam toate lucrurile bune să le punem în practică pentru cetăţenii noştri.Am convingerea că Declaraţia de la Bucureşti va contribui definitoriu la pregătirea Agendei Strategice 2019-2024 şi că împreună vom transmite un semnal ferm de încredere în viitorul Uniunii Europene. Să le oferim cetăţenilor ce aşteaptă de la noi: o Uniune mai puternică, mai prosperă şi mai aproape de ei!”, a conchis Dăncilă.

Premierul a participat joi la deschiderea celui de-al VIII-lea Summit al regiunilor şi oraşelor, eveniment organizat de preşedinţia României la Consiliul UE.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.