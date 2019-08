Dăncilă răspunde acuzaţiilor lui Tăriceanu privind o înţelegere cu Iohannis: Nu am auzit să îi ceară lui demisia

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, marţi, la Dolj, că era normal ca desemnarea comisarului european să fie făcută de PSD, fără a fi nevoie să consulte ALDE, având în vedere procentele obţinute de social-democraţi şi reprezentarea acestora în Guvern.

Dăncilă, replică la Tăriceanu privind o înţelegere cu Iohannis: Nu am auzit să îi ceară lui demisia

Întrebată cum comentează afirmaţiile liderului ALDE Călin Popescu Tăriceanu despre faptul că nu a fost consultat privind desemnarea comisarului european, liderul PSD consideră regretabil acest lucru.

"Era nornal ca desemnarea pentru comisar european să fie din rândul PSD. Haideţi să ne uităm totuşi la procente şi la modul cum stăm în preferinţele electoratului şi modul în care este reprezentarea în Guvernul României. Eu cred că acest lucru trebuia discutat cu colegii de la PSD. I-am spus domnului Tăriceanu pe cine am desemnat. Eu cred că se încearcă de fapt căutarea de motive şi mă nedumereşte faptul că până acum nu au fost aceste ieşiri şi aceste întrebări în spaţiul public chiar dacă au fost divergenţe. Este normal să nu avem aceeaşi opinie, dar aceste lucruri au fost discutate în cadrul coaliţiei de guvernare şi nu prin intermediul presei", a mai declarat Viorica Dăncilîă.

Aceasta a infirmat o eventuală înţelegere cu preşedintele Klaus Iohannis şi a reclamat faptul că este criticată de toată lumea.

"Cred că aceste acuzaţii sunt total nefondate. De fiecare dată Guvernul României a fost cel criticat, nu a fost ALDE. PSD a fost cel criticat de către preşedintele României. Noi am avut din partea preşedintelui numeroase obstacole. De fiecare dată când am numit am văzut reacţiile preşedintelui Iohannis. Guvernul României este cel mai criticat, premierul este criticat. Nu l-am auzit pe preşedintele României cerând demisia preşedintelui Senatului", a afirmat Viorica Dăncilă.

Preşedintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu a declarat, într-un interviu pentru MEDIAFAX, că l-a pus pe gânduri faptul că nu a fost consultat în privinţa desemnării comisarului european, în contextul speculaţiilor cu privire la o înţelegere între Viorica Dăncilă şi Klaus Iohannis.

