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Declarația lui Nicușor Dan, perturbată de un aparat de zbor. Ce a făcut președintele

Declarația președintelui Nicușor Dan a fost perturbată de un aparat de zbor. Incidentul s-a produs miercuri, la Cluj-Napoca.
Declarația lui Nicușor Dan, perturbată de un aparat de zbor. Ce a făcut președintele
sura foto: captură foto, Administrația Prezidențială
Petru Mazilu
24 iun. 2026, 22:44, Politic
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Declarația președintelui Nicușor Dan de la Cluj-Napoca a fost perturbată de un aparat de zbor. Acesta a zburat deasupra locului în care se afla președintele provocând zgomot.

Nicușor Dan și-a întrerupt declarația și pentru câteva secunde s-a uitat spre cer. Incidentul s-a produs chiar în timp ce președintele vorbea despre criza guvernamentală și desemnarea unui nou premier.

Președintele Nicușor Dan s-a aflat miercuri seara la Cluj-Napoca. „Sunt în drum spre Polonia”, a spus șeful statului, care a vorbit cu jurnaliștii români despre situația politică din țară.

Dan a acceptat invitația de la participa la Cluj-Napoca la o întâlnire cu organizatorii de la Techsylvania, un eveniment de tehnologie și business.

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