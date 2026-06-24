Declarația lui Nicușor Dan, perturbată de un aparat de zbor. Ce a făcut președintele

Declarația președintelui Nicușor Dan de la Cluj-Napoca a fost perturbată de un aparat de zbor. Acesta a zburat deasupra locului în care se afla președintele provocând zgomot.

Nicușor Dan și-a întrerupt declarația și pentru câteva secunde s-a uitat spre cer. Incidentul s-a produs chiar în timp ce președintele vorbea despre criza guvernamentală și desemnarea unui nou premier.

Președintele Nicușor Dan s-a aflat miercuri seara la Cluj-Napoca. „Sunt în drum spre Polonia”, a spus șeful statului, care a vorbit cu jurnaliștii români despre situația politică din țară.

Dan a acceptat invitația de la participa la Cluj-Napoca la o întâlnire cu organizatorii de la Techsylvania, un eveniment de tehnologie și business.