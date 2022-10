Demisie în PNL: Cătălin Boboc este acuzat că s-a branşat ilegal la curent

„Pentru a nu politiza o situaţie personală care va fi lămurită şi pentru a nu crea în vreun fel presiune, am decis să îmi dau demisia din funcţia de membru al Partidului Naţional Liberal. Consider că este cel mai decent gest politic pe care îl pot face astfel încât imaginea partidului să nu fie afectată de acuzaţiile care mi-au fost aduse. Varianta autosuspendării nu există într-un astfel de caz, prin urmare demisia este singura soluţie, până la clarificarea situaţiei. Voi reveni cu toate explicaţiile şi documentele necesare după ce voi face toate demersurile pentru a-mi demonstra nevinovăţia. Am fost şi sunt un om de partid, le mulţumesc tuturor colegilor mei pentru colaborare, din 2003 şi până acum. Îi asigur de buna mea credinţă şi cred că ne vom reauzi!”, scrie Cătălin Boboc, pe Facebook.

Presa din Brăila scria că un angajat de la S.D.E.E Muntenia Nord a sesizat Poliţia despre un contor branşat ilegal, descoperit în urma unor verificări, iar imobilul i-ar aparţine lui Cătălin Boboc, fost secretar de stat la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Boboc spunea că acuzaţiile sunt false, însă purtătorul de cuvânt al PSD, Radu Oprea, afirma că PNL trebuie să clarifice situaţia.