Deputat UDMR: „Parlamentul a remediat o lege discriminatorie”. Zile libere pentru familii monoparentale

„În prezent părinţii care îşi cresc singuri copiii şi lucrează în trei domenii publice esenţiale sunt discriminaţi de legislaţia privind supravegherea copiilor pe timpul pandemiei în cazul închiderii şcolilor. Familiile monoparentale angajaţi în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, sau în penitenciare, sau în unităţi sanitare în cazul în care au optat pentru a asigura continuitatea la locul de muncă, nu beneficiau de indemnizaţia de 75% din salariu de bază, oferit de stat în plus pentru ceilalţi colegi. Amendamentul adoptat ieri a remediat acest lucru şi, de acum înainte, şi familiile monoparentale care lucrează în aceste trei sectoare vor primi această sumă în plus faţă de salariu, în cazul în care nu optează pentru concediul de supraveghere a copilului sub 12 ani ", a subliniat Éva Andrea Csép, deputat UDMR, vicepreşedintele Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din Camera Deputaţilor.

Ea precizează că, până acum părinţii din familiile monoparentale care lucrau în aceste trei domenii: sănătate, sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, aveau doar posibilitatea de a rămâne acasă cu copilul şi dacă ofereau continuitate la locul de muncă, nu beneficiau de indemnizaţie în plus.

„Conform legislaţiei actuale, dacă ambii părinţi lucrează în cele trei sectoare, unul dintre părinte poate solicita o indemnizaţie de 75% din salariul de bază. Acest lucru nu era posibil şi pentru familiile monoparentale. Ieri parlamentul a remediat această lege discriminatorie”, a adaugă Csép Éva Andrea

Amendamentul a fost semnat de patru deputate, respectiv Oana Silvia Ţoiu (USR-PLUS), Éva Andrea Csép (UDMR), Mara Daniela Calista (PNL) şi Cristina Camelia Rizea (USR PLUS).

„Am primit, la începutul mandatului, scrisori de la doctoriţe care lucrau în spitale COVID-19 care, deşi au copii mici, chiar în unele cazuri preşcolari, al căror unic întreţinător sunt, mergeau la muncă zilnic pentru că era nevoie de ele pe secţiile pe care lucrau. Pentru că ordonanţa iniţială prevedea doar posibilitatea zilelor libere, acestea erau excluse de la bonusul de 75% pe care îl primeau toţi colegii şi colegele lor. După votul de astăzi, această nedreptate e reparată”, afirma miercuri Oana Ţoiu.