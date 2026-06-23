Deputat USR: Un guvern PSD ar fi „încă o farsă de guvern Veștea 2.0”

„O propunere de guvern PSD nu înseamnă decât încă o farsă de guvern Veștea 2.0. Singurele diferențe sunt că Veștea era un «acoperit» PSD, iar acum PSD își va pune în frunte propriul om, cu legitimația de partid la vedere”, a scris deputatul USR Bogdan Rodeanu într-o postare pe Facebook.

„În ceea ce-i privește pe trădătorii propuși în guvern și pregătiți să susțină această formulă, nici acolo nu se schimbă mare lucru. Dacă ieri Predoiu avea carnet de partid PNL, mâine va avea carnet de partid la PSD. Funcția rămâne în continuare aceeași. Se schimbă doar explicația: ceea ce ieri era trădare, mâine devine muncă de partid”, a adăugat parlamentarul.

„În România par să existe două state”

Rodeanu afirmă că nu numele viitorului premier îl îngrijorează, ci ceea ce el descrie drept existența a „două state” în România.

„Există statul român, cel al cetățenilor care muncesc, plătesc taxe, respectă legea și își pun speranța că votul lor poate schimba ceva. Și există România PSD”, susține Bogdan Rodeanu.

Deputatul USR descrie „România PSD” ca pe o rețea întinsă în administrație, companii de stat, agenții și instituții care gestionează bani publici.

„O Românie care a ajuns să fie ca o iederă crescută pe zidurile statului. Te uiți la zid și nu îl mai vezi. Vezi doar planta care l-a acoperit. Funcții, instituții, agenții, companii de stat, toate legate într-o rețea care are un singur scop: să se protejeze și să se hrănească din putere, din banul public”, a scris el.

Rodeanu a spus că un guvern minoritar PSD ar însemna, de fapt, „două guverne PSD”: „Unul în Executiv, pe care PSD vrea să îl formeze oficial. Și încă unul în Parlament, acolo unde pesediștii lucrează deja cu AUR ori de câte ori interesul politic o cere”.

El afirmă că un asemenea cabinet nu ar putea funcționa fără o majoritate parlamentară care să îi voteze legile, bugetele și deciziile importante.

„Pentru formula «acoperită», PSD-iștii nu au strâns destule voturi. Faptul că ea poate reveni mâine sub un alt nume nu este un semn de schimbare. Nu este un semn de reformă. E aceeași minciună”, a conchis Rodeanu.