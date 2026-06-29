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Dominic Fritz, atac la AUR: Primește misiunea să salveze PSD, să-l facă pe Grindeanu premier

Liderul USR Dominic Fritz susține că AUR nu a fost niciodată un partid anti-sistem, ci creația sistemului, și că acum primește misiunea să salveze PSD și să-l facă pe Sorin Grindeanu premier.
Dominic Fritz, atac la AUR: Primește misiunea să salveze PSD, să-l facă pe Grindeanu premier
EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
29 iun. 2026, 15:14, Politic
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„«Interesul național» a chemat AUR înapoi în cazarmă. Apar primele voci să explice de ce trebuie votat guvernul Grindeanu. Certuri, demisii, dezamăgire. Portavocea partidului și fosta candidată AUR la Primăria Generală, umilită în direct la TV de propriul guru. AUR nu a fost niciodată un partid anti-sistem. Este un partid la ordin. Acesta e momentul adevărului. AUR este creația sistemului, fabricat să capteze și să controleze furia oamenilor împotriva PSD-ului. Furia reală, îndreptățită, împotriva partidului care a domnit peste România și a furat-o sistematic de speranțe și prosperitate după Revoluție”, spune Dominic Fritz într-o postare pe Facebook.

El arată că AUR a votat în Parlament împotriva eliminării pensiilor speciale, a vrut să o dea jos pe Diana Buzoianu care strica afacerile PSD și a semnat moțiunea împotriva reformelor alături de PSD.

„Acum AUR primește misiunea să salveze chiar PSD-ul. Acum AUR trebuie să-l facă pe Sorin Grindeanu premier. Sorin Grindeanu care a dat OUG 13 și a scos în stradă sute de mii de oameni, inclusiv votanți AUR. AUR nu s-a luptat niciodată cu PSD. AUR este doar asigurarea de viață a PSD”, a adăugat Dominic Fritz.

 

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