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Dominic Fritz: Premierul real e Grindeanu. Autoritatea lui Luca Niculescu e mică

Președintele USR Dominic Fritz susține că noul Guvern va fi condus de liderul PSD Sorin Grindeanu și că se așteaptă ca fosștii miniștri ai USR să devină o țintă a atacurilor în următoarea perioadă.
Dominic Fritz: Premierul real e Grindeanu. Autoritatea lui Luca Niculescu e mică
EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
21 oct. 2026, 10:49, Politic
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Dominic Fritz a spus miercuri, la RFI, ca marți s-a văzut „foarte clar este că acest Cabinet este de fapt Cabinetul PSD, premierul real este Sorin Grindeanu, deciziile vor fi luate de echipa PSD, iar Luca Niculescu are rolul de a fi o față blândă pentru acest Guvern, care nu va putea livra multe”.

El a explicat de ce a votat USR împotriva Guvernului Luca Niculescu: „Eu am observat la discursurile în Parlament, când a vorbit Luca Niculescu a fost o mare gălăgie în sală, ca la aeroport, în care se anunță ceva la microfon și nimeni nu ascultă. Autoritatea lui este mică din prima zi. În schimb, Sorin Grindeanu a venit la microfon și a dat el de fapt linii, a dat teme pentru noul premier, a dat termene de task-uri (…), s-a comportat ca liderul acestui Guvern”.

Replică pentru Grindeanu

Fritz i-a dat și o replică lui Sorin Grindeanu, Sorin Grindeanu care a spus marți în Parlament despre USR: „Ați venit la guvernare cu discursuri de reformă, independență. Plecați cu un lider condamnat și cu agenda publică plină de ură și istericale”.

„În primul rând, minte în continuare că aș fi condamnat, este o aberație. Singurul condamnat care momentan este în Guvernul României și într-o funcție înaltă este domnul Neacșu, noul ministru de Interne. Aici se vede foarte clar care este agenda reală a PSD în acest nou Guvern, să vină după USR, să se răzbune pentru curajul, pentru reformele făcute de miniștrii USR, care au avut succes, care au deranjat interese importante (…). Ne așteptăm ca miniștrii USR să devină o țintă masivă, o masivă campanie de dezinformare”.

Întrebat ce soartă crede că vor avea reformele începute de Guvernul Bolojan, liderul USR a răspuns: „Aici vom vedea două abordări. Vom vedea anumite reforme, care nu au fost populare, împotriva cărora PSD a vorbit, a făcut scandal, dar care nu se vor desface, tocmai pentru că nu sunt bani, pentru că unele reforme s-au făcut din motive de disciplină bugetară (…) și acolo PSD nu se va atinge și va spune în continuare că fostul Guvern este de vină, greaua moștenire și așa mai departe. Va fi o altă categorie, însă, de reforme, unde PSD va face un roll back, într-adevăr și astea sunt reformele care ating direct interesele rețelelor mafiote în jurul PSD. De aceea, vom fi cu ochii pe ei”.

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