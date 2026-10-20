Dominic Fritz, prima reacție după învestirea Guvernului Niculescu: Luca Niculescu este de astăzi premierul PSD

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat marți, după învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu, că partidul său și-a respectat promisiunea de a nu mai forma și vota un guvern alături de PSD.

Liderul USR a susținut că, în ciuda acordurilor de susținere pe care Luca Niculescu le-ar putea încheia cu PNL și UDMR, deciziile Guvernului vor depinde în principal de PSD.

El a spus că social-democrații ar putea încerca să păstreze controlul asupra guvernării fără să își asume în mod direct responsabilitatea pentru măsurile adoptate.

„Am promis atunci, înainte de moțiune, că nu vom mai forma și vota un guvern cu PSD. Ne-am ținut de cuvânt și este important asta, pentru că nu cred că poți face deal-uri cu un sistem corupt. Și asta este și motivul de ce am ales să nu semnăm un acord cu acest guvern, tocmai pentru că nu vrem să ne autolimităm în felul în care vom face opoziție”, a declarat Dominic Fritz.

Fritz: „Luca Niculescu este de astăzi premierul PSD”

Întrebat despre acordurile politice încheiate cu premierul desemnat însăși, și nu cu Guvernul sau cu partidele, Dominic Fritz a spus că această diferență nu schimbă raportul de putere.

Acordurile bilaterale dintre premier și partide precum PNL sau UDMR reprezintă o formulă politică neobișnuită în România, iar Fritz a fost întrebat dacă aceasta este explicația pentru care partidul său nu a semnat un astfel de document.

„E o nuanță pe care o respect, dar o nuanță care în practica politică este irelevantă. Luca Niculescu este de astăzi premierul PSD. Puterea lui Luca Niculescu fără voința PSD-ului este spre zero. Deciziile pe care le va lua depind de voința PSD”, a afirmat liderul USR.

„Am văzut acest lucru chiar într-o coaliție politică asumată, în care PSD a reușit să blocheze reforme importante, în care au dat jos un guvern pentru că nu le-au convenit anumite lucruri. Așa că Luca Niculescu încă o dată va depinde de PSD și orice discuție ar avea cu cei cu care semnează acum acest acord, adică cu PNL și UDMR, va fi o discuție ulterioară înțelegerii sale cu PSD”, a declarat Fritz.

Liderul USR acuză PSD că încearcă să separe puterea de responsabilitate

Acesta a fost întrebat și dacă PNL și UDMR vor avea o responsabilitate politică pentru guvernarea Niculescu, în condițiile în care au susținut învestirea Executivului, chiar dacă nu fac parte din Cabinet.

„Cu siguranță PSD se va folosi de un astfel de narativ și tot ce vedem în toate aceste luni este încercarea de a separa puterea de responsabilitatea publică. PSD încearcă cu acest guvern să aibă din nou toată puterea în stat, dar cetățenii să nu vadă cine este responsabil pentru deciziile care se vor lua”, a afirmat Dominic Fritz.

Liderul USR a spus că în acest context trebuie privite și acordurile de susținere pe care premierul le-ar putea încheia cu liberalii și cu UDMR.

„Și de aceea l-au trimis la înaintare pe Luca Niculescu și de aceea cu siguranță se bucură și de aceste acorduri care se vor semna cu partidele de semi-opoziție PNL și UDMR”, a declarat Fritz.

Fritz spune că nu cunoaște conținutul acordului dintre Niculescu și PNL

Întrebat dacă PNL devine, în opinia sa, un partid de „semi-opoziție”, Dominic Fritz a răspuns că nu a văzut documentul și că nu cunoaște prevederile exacte ale acestuia.

„Eu nu am văzut acest acord, nu știu ce conține exact. Încă o dată, din punctul nostru de vedere, să agreăm ceva cu Luca Niculescu în timp ce el depinde de fapt de bunăvoință PSD-ului, nu este ceva ce face sens”, a afirmat președintele USR.