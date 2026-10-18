Donald Trump își anunță sprijinul pentru Benjamin Netanyahu, cu nouă zile înaintea alegerilor din Israel

Într-o postare pe rețelele sociale, Trump l-a descris pe Netanyahu drept „un mare premier de război” și „un partener și mai mare pentru pace în lupta împotriva Republicii Islamice Iran”, potrivit agenției AP.

Sprijinul vine cu nouă zile înaintea alegerilor legislative din Israel, primele de la atacul Hamas din 7 octombrie 2023. Pentru Netanyahu, este un impuls important, având în vedere popularitatea lui Trump în Israel. Lipsa lui fusese un eșec pentru liderul Likud, care își prezentase legătura strânsă cu președintele american drept un argument pentru a rămâne la putere.

De ce a ezitat Trump

Președintele american a evitat luni de zile să-l susțină public pe Netanyahu, deși a fost întrebat în repetate rânduri. Cei doi au lansat împreună operațiunea militară împotriva Iranului pe 28 februarie, dar pozițiile lor s-au îndepărtat treptat. Trump a oprit atacurile americane și a căutat un acord diplomatic cu Teheranul, în timp ce Netanyahu voia să continue lupta împotriva Iranului și a Hezbollahului din Liban.

Divergențele au vizat și situația din Gaza și Liban. Mai mulți rivali ai lui Netanyahu, printre care Gadi Eisenkot, Naftali Bennett și Yair Lapid, i-au transmis prin intermediari lui Trump că administrația americană ar trebui să rămână neutră în alegeri.

O cursă strânsă

Netanyahu, cel mai longeviv premier din istoria Israelului, intră în alegeri într-o poziție dificilă. Likud se luptă în sondaje cu partidul Yashar al fostului șef al Statului Major Gadi Eisenkot și cu alianța „Împreună”, formată în aprilie de foștii premieri Naftali Bennett și Yair Lapid.

Mai multe sondaje recente au plasat Yashar ușor înaintea Likud. Pentru a forma guvernul este nevoie de o majoritate de 61 de mandate în Knessetul de 120 de locuri. Netanyahu este judecat și într-un dosar de corupție, pentru care Trump ceruse anterior grațierea lui.