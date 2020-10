Donald Trump se autointitulează „patriot” pe Twitter prin intermediul unei postări personale

Preşedintele american Donald Trump a postat o imagine personală pe Twitter alături de un mesaj de solidaritate pe fondul pandemiei de coronavirus.

„Suntem uniţi în efortul nostru de a învinge virusul invizibil din China şi mulţi oameni spun că este patriotic să porţi o mască pe faţă atunci când nu poţi respecta distanţa social. Nu este nimeni mai patriot decât mine, preşedintele tău preferat!” a scris Trump.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN