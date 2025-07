Dragoș Anastasiu: Sunt în Guvern pentru ca alți anterprenori să nu mai fie subiectul unui astfel de abuz

Vicepremierul Dragoș Anastasiu a reacționat public după apariția unor informații care îl asociau cu un dosar de corupție legat de mai mulți funcționari ai ANAF. El a explicat contextul și rolul său în anchetă.

„În dosar am fost martor, nu denunțător. Nu a existat nicio acțiune împotriva mea, nu am avut niciun fel de avantaj juridic. Au fost implicate și alte societăți comerciale în aceeași situație, iar eu nu am avut niciodată nicio condamnare penală”, scrie pe Facebook Dragoș Anastasiu.

El a descris contextul anchetei ca fiind unul cunoscut multor antreprenori români, în special în urmă cu 15-17 ani, când unele controale ANAF erau însoțite de presiuni sau chiar șantaj, prin impunerea unor contracte cu firme „recomandate” de funcționari.

„Ca antreprenor, când gestionezi mai multe companii și acestea sunt conduse de manageri, nu poți avea control detaliat asupra fiecărei decizii. Dar când ai informațiile, trebuie să acționezi corect – și asta am făcut eu”, a subliniat Anastasiu.

Vicepremierul a adăugat că implicarea sa în Guvernul României are tocmai scopul de a contribui la schimbarea acestui tip de relație dintre stat și mediul de afaceri: „Nu vreau ca alți antreprenori români să mai fie subiectul unui astfel de abuz de putere din partea unor angajați ai statului. Statul ar trebui să lucreze în beneficiul oamenilor, nu împotriva lor”.

Curtea de Apel București a publicat motivarea completă în dosarul de corupție în care a fost condamnată Angela Burlacu, fost inspector ANAF. Documentul oficial arată că actualul vicepremier al României, Dragoș Anastasiu, a fost martor în proces și a recunoscut că a semnat un contract fictiv.

Potrivit instanței, vicepremierul Dragoș Anastasiu a declarat că în urma unui control fiscal asupra uneia dintre firmele sale, a fost contactat de inspectoarea Angela Burlacu, care i-a sugerat încheierea unui contract cu o firmă indicată de ea. Suma lunară vehiculată era de aproximativ 2.000 de euro, iar în schimb se promitea închiderea favorabilă a controlului și rambursarea TVA.