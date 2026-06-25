Dragoș Pîslaru susține că un guvern minoritar PNL–USR–UDMR este „mult mai legitim”: „În acest moment, PSD este un mare învins”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat joi, pentru Digi24, că varianta unui guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR ar avea o legitimitate mai mare decât alte scenarii politice.

Acesta a adus critici și la adresa PSD, despre care a spus că ar fi încercat alianțe cu AUR și și-ar fi pierdut din influență în actualele negocieri politice.

„În primul rând, aș vrea să aduc argumentele pentru care un guvern minoritar susținut în formula aceasta de PNL-USR-UDMR este mult mai legitim. În primul rând este vorba de legitimitate morală. PSD a conspirat în această încercare Veștea să rupă PNL în două. Lideri ai Partidului Social-Democrat au mers în curtea AUR, deci la un partid extremist, pentru a cerși voturi. Deci cred că în acest moment PSD este un mare învins, ca urmare a faptului că a fost respinsă versiunea Veștea. Al doilea lucru important, l-am menționat deja, procentele cumulate PNL-USR-UDMR sunt mult mai mari decât cu ce vine Partidul Social-Democrat.”, a transmis acesta.

Ministrul a mai spus că diferențele de reprezentare politică ar trebui să conteze în formarea unei majorități. El susține că PSD, în acest moment, ar încerca să își maximizeze influența prin condiții greu de acceptat de celelalte partide.

Întrebat dacă ar fi posibilă o înțelegere între PSD și AUR, Pîslaru a spus că acest scenariu ar schimba situația politică de acum și că „PNL nu vrea să aibă niciun lucru de împărțit cu AUR”.

„Bineînțeles, varianta despre PSD-AUR, noi am mai discutat-o în trecut, dacă își asumă transparent o alianță PSD cu AUR, atunci este cu totul alt scenariu și nu mai au nevoie de discuții. Partidul Național Liberal nu vrea să aibă niciun lucru de împărțit cu AUR, deci dacă vom vedea că PSD se bazează pe voturi de la AUR, evident, pe circumstanțierea faptului că merită o discuție în Biroul Permanent Național, dar nu cred că Partidul Național Liberal ar vota în vreun fel orice fel de melange între PSD și AUR, care ar duce la o guvernare susținută de AUR.”, a declarat ministrul.

„Decizia finală de nominalizare îi aparține, bineînțeles, președintelui. Sunt convins că această alianță PNL-USR-UDMR pot veni cu una sau mai multe propuneri de prim-ministru. Cu siguranță cred că ar trebui să ne uităm la cele mai mari șanse în aceste momente, având în vedere criteriile pe care le-am menționat, pentru o astfel de soluție, ceea ce garantează și un lucru foarte important, continuitate, și faptul că pe aceste lucruri clare legate de PNRR, OECD, toate aceste inițiative care trebuie terminate, evident că un guvern cu puteri depline, care ar avea această continuitate, ar fi cele mai mari șanse pentru România ca să putem să ne atingem obiective.”, a completat Pîslaru.