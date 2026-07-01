Prima pagină » Politic » Dronă detectată de sistemele radar al MApN. Mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea

Dronă detectată de sistemele radar al MApN. Mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea

Sistemele radar al Ministerului Apărării au detectat miercuri o dronă la aproximativ 30 de kilometri de localitatea Vâlcove, Ucraina. Pentru nordul județului Tulcea a fost emis mesaj Ro-Alert.
Dronă detectată de sistemele radar al MApN. Mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea
Suirsa foto: Pexels
Cosmin Pirv
01 iul. 2026, 15:14, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

MApN anunță că sistemul de supraveghere radar a detectat miercuri, la ora 13.20, o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 30 de kilometri de localitatea Vâlcove, Ucraina.

Un mesaj Ro-Alert a fost trimis pentru nordul județului Tulcea la ora 14.09.

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Britanice din Baza de la Fetești și un elicopter IAR 330 Puma al Forțelor Aeriene Române au decolat la ora 14.10 pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina.

Ministerul Apărării anunță că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.

MApN a transmis că informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de aceste atacuri și menține permanent legătura cu acestea.

Ministerul Apărării a anunțat marți că un localnic a semnalat luni autorităților existența unor fragmente de dronă cu încărcătură explozivă într-o localitate din județul Tulcea. Încărcătura a fost detonată marți controlat.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da