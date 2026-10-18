Dronele doborâte în România ar fi de proveniență rusească. Miruță: Este pentru prima oară când doborâm astfel de drone

Miruță a explicat, duminică, într-o conferință de presă, că viteza și caracteristicile celor două drone indică faptul că ar putea fi vorba despre un model rusesc care nu a mai fost doborât până acum de Armata Română.

„Dacă până acum erau drone pe care le știam foarte bine și care zburau cu 150-170 km pe oră, ați văzut probabil în spațiul public, de două-trei săptămâni, discuții despre drone cu motor turbopropulsor, acele drone care au o rază de 800-900 km și care zboară aproape cu viteza unui avion de vânătoare”, a explicat ministrul.

Acesta a precizat că dronele doborâte au zburat cu aproximativ 450 km/h, ceea ce sugerează că ar putea fi aparate de tip Geran-4.

„Zburau cu 450 km pe oră cele de aseară, ceea ce ne duce cu gândul că au fost drone Geran-4, de proveniență rusească, cu turbopropulsor. Este pentru prima oară când doborâm astfel de drone”, a declarat ministrul interimar al Apărării.

Dronele rusești, mult mai rapide decât cele interceptate anterior

Potrivit lui Miruță, noul tip de dronă reprezintă o provocare diferită pentru sistemele de apărare aeriană, întrucât viteza sa este considerabil mai mare decât cea a aparatelor întâlnite anterior.

Ministrul a explicat că, în cazul dronelor mai lente, avioanele de vânătoare reprezentau o soluție de ultimă instanță, deoarece acestea puteau fi interceptate și de la sol.

„Pentru astfel de drone, avioanele de vânătoare au o caracteristică mai dedicată și s-a demonstrat aseară că și aceasta funcționează”, a precizat acesta.

Avioanele de vânătoare au anticipat traiectoria dronelor

Ministrul a vorbit și despre modul în care a fost pregătită intervenția, precizând că aeronavele militare se aflau deja în zona în care era estimată intrarea dronelor în spațiul aerian românesc.

„Modelele acestea statistice pe care le-am folosit aseară și-au dovedit pe deplin eficiența. Avioanele de vânătoare au fost la întâmpinare, la așteptare, fix în punctul în care s-a estimat că va exista încălcarea spațiului aerian românesc”, a declarat Miruță.

Cele două drone au fost doborâte la un interval de aproximativ patru minute și jumătate, în jurul orelor 18:01 și 18:05.

Ministrul a subliniat că intervenția a reprezentat trei premiere pentru Ministerul Apărării: doborârea consecutivă a două drone de către același echipaj, interceptarea lor la scurt timp după pătrunderea în spațiul aerian românesc și neutralizarea unui model de dronă care nu mai fusese doborât anterior de militarii români.