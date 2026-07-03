Prima pagină » Politic » „Drumurile sunt separate”. Siegfried Mureșan face anunțul momentului

„Drumurile sunt separate”. Siegfried Mureșan face anunțul momentului

Siegfried Mureșan, propunerea de premier a PNL, USR și UDMR, exclude un guvern comun cu PSD. Spune că în acest moment există două soluții: guvern minoritar PNL sau guvern minoritar PSD.
Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit la Madison Square Garden. Ceremonia, comparată cu o nuntă regală
Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit la Madison Square Garden. Ceremonia, comparată cu o nuntă regală
VIDEO EXCLUSIV | Ambasadorul Argentinei în România, Alejandro Poffo: Micii și sarmalele m-au cucerit
VIDEO EXCLUSIV | Ambasadorul Argentinei în România, Alejandro Poffo: Micii și sarmalele m-au cucerit
Șeful Transporturilor anunță ce se va întâmpla cu ROMATSA dacă nu se va ajunge la un acord cu Pfizer
Șeful Transporturilor anunță ce se va întâmpla cu ROMATSA dacă nu se va ajunge la un acord cu Pfizer
„Dacă îți pasă de România, nu te apuci să faci o rană și mai mare”: Miruță, despre procesul de suspendare a președintelui demarat de AUR
„Dacă îți pasă de România, nu te apuci să faci o rană și mai mare”: Miruță, despre procesul de suspendare a președintelui demarat de AUR
„Încrederea în PSD nu mai există”. Radu Miruță: „Nu putem bulversa din nou instituțiile statului”
„Încrederea în PSD nu mai există”. Radu Miruță: „Nu putem bulversa din nou instituțiile statului”
Andreea Tobias
03 iul. 2026, 20:19, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Siegfried Mureșan, propunerea de premier a PNL, USR și UDMR, a exclus, la Digi24, varianta unui guvern PNL-PSD-UDMR și a declarat că drumurile PNL și PSD sunt acum separate.

Întrebat despre situația actuală, Mureșan a spus că e nevoie de o soluție rapidă, având în vedere numărul mare de probleme din viața de zi cu zi a guvernului. El a precizat că un premier interimar poate rezolva multe dintre aceste probleme, dar că țara are nevoie, în cele din urmă, de un guvern cu structură completă.

Mureșan a explicat că poziția PNL a fost clară încă de la momentul depunerii moțiunii de cenzură de către PSD și AUR.

Potrivit lui, din moment ce cele două partide au format o majoritate și au cooperat strâns chiar înainte de moțiune, ar fi trebuit să își asume guvernarea țării. El a subliniat că, în cele două luni scurse de atunci, PSD a avut două încercări eșuate de a-și instala un premier propriu.

Ce variante sunt

Referitor la calea de urmat, Mureșan a spus că PNL nu va mai face o coaliție cu PSD și că vede doar două soluții posibile: un guvern minoritar al PNL, alături de USR și UDMR, sau un guvern minoritar al PSD.

El a adăugat că a propus o discuție pentru un acord prin care ambele părți să își asume prioritățile și urgențele țării, inclusiv o discuție despre funcțiile numite.

Reacția la scenariul „guvernului de armistițiu”

Întrebat despre informațiile potrivit cărora s-ar pregăti un „guvern de armistițiu” – vechea coaliție într-un format restrâns, cu miniștri de la PSD, PNL și UDMR, USR lăsat în opoziție și Alexandru Nazare drept posibil premier -, Mureșan a respins acest scenariu. El a precizat că nu va exista un guvern PNL-PSD-UDMR, întrucât partidul a decis, în mod repetat, să nu mai facă un guvern cu PSD.

Riscul unui guvern interimar prelungit

Întrebat dacă PNL va continua negocierile chiar cu riscul de a nu avea un guvern plin până la finalul anului, Mureșan a răspuns că, la un moment dat, guvernul trebuie format. El a susținut că responsabilitatea principală pentru absența unui guvern plin aparține celor care au depus moțiunea de cenzură – PSD și AUR -, nu celor care asigură, în prezent, guvernarea interimară a țării, respectiv PNL, USR și UDMR.

Mureșan a repetat că PNL nu va face o nouă coaliție cu PSD și că nu se va despărți de USR,.

Discuția a avut loc în contextul în care Siegfried Mureșan a fost propunerea de premier a PNL, USR și UDMR pentru formarea unui nou guvern.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da