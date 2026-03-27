E-mailul șefului FBI a fost spart de iranieni. Mai multe fotografii personale au ajuns pe internet

E-mailul șefului FBI, Kash Patel, a fost spart. Mai multe fotografii personale au ajuns pe internet. Un grup de hackeri apropiat de serviciile iraniene ar fi fost în spatele atacului.
Petru Mazilu
27 mart. 2026, 17:40, Politic

E-mailul directorului FBI, Kash Patel, a fost spart de hackeri, anunță Daily Express. Departamentul de Justiție al SUA a confirmat piratarea e-mailului personal al directorului Patel, transmite și Nexta.

Grupul de hackeri Handala a publicat fotografiile personale ale directorului FBI susținând că a obținut acces la căsuța poștală electronică. De asemenea, au fost publicate mai multe documente din corespondența privată și de serviciu a americanului.

Grupul Handala are legături cu serviciile speciale iraniene.

