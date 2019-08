EDIŢIE SPECIALĂ “Gândurile lui Cristoiu”. Tăriceanu: I-am spus doamnei Dăncilă că o soluţie mai bună ar fi să plecăm împreună/ Despre candidatul independent Mircea Diaconu: Există un întreg freamăt în PSD pe tema asta | VIDEO

Preşedintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu a declarat, la "Gândurile lui Cristoiu", că i-a propus premierului Viorica Dăncilă, luni dimineaţa, înainte de a anunţa oficial retragerea de la guvernare a ALDE, să plece împreună de la Palatul Victoria. Liderul ALDE a anunţat, la emisiunea "Gândurile lui Cristoiu" că Mircea Diaconu a fost unul dintre numele pe care PSD le-a sondat în urmă cu două luni şi acesta a avut cea mai bună poziţionare. Tăriceanu a mai spus că nu are o relaţie foarte apropiată cu Diaconu, dar spune că din cauza lui s-a creat o mare preocupare în PSD.

Tăriceanu: I-am spus doamnei Dăncilă că o soluţie mai bună ar fi să plecăm împreună

Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu a declarat, la emisiunea "Gândurile lui Cristoiu", că i-a propus premierului Viorica Dăncilă, luni dimineaţa, înainte de a anunţa oficial retragerea de la guvernare a ALDE, să plece împreună de la Palatul Victoria.





"Sentimentul dânsei este că lucrurile merg bine. Doamna Dăncilă mi-a spus lucrurile merg bine. Prima opţiune nu a fost să cedez. Doamna Dăncilă a spus că s-a dus în ţară şi a fost întâmpinată cu căldură. Eu mă duc personal fără SPP, fără nimic şi e uşor să vezi reacţiile oamenilor", a spus Călin Popescu Tăriceanu, la "Gândurile lui Cristoiu".

Acesta a relatat discuţia de luni dimineaţa cu Viorica Dăncilă, când i-a propus să demisioneze împreună.

"Când m-am văzut luni dimineaţă cu doamna Dăncilă i-am spus – gândiţi-vă că o soluţie mai bună ar fi să plecăm împreună, pentru că nu veţi reuşi în felul acesta să vă opuneţi valului. Analiza mea e la polul opus. I-am spus luni dimineaţa, <<vă anunţ că am luat decizia să mă retrag din cursa prezidenţială>>, ca să nu aveţi impresia că retragerea e pe baza unei supărări. A rămas surprinsă", a mai spus liderul ALDE.

Tăriceanu este de părere că Viorica Dăncilă nu a crezut că ALDE va pleca de la guvernare, probabil fiind sfătuită că un partid nu renunţă la posturi şi nici liderul ALDE la şefia Senatului.

Tăriceanu: Mircea Diaconu a fost unul dintre numele pe care PSD le-a sondat

"Eu luasem hotărârea personală să renunţ la candidatură la mijlocul săptămânii trecute, dar în prealabil am avut discuţii cu Victor Ponta spunându-I că pe 20 dacă nu vine cu nimic (n.r.: Viorica Dăncilă) luăm în calcul să ieşim de la guvernare. <<Mă susţii la prezidenţiale?>> Şi el a spus da. El şi-a dat acordul. Şi la un moment dat spre sfârşitul săptămânii l-am întrebat pe Ponta i-am spus <<Victor hai să ne gândim şi la o altă variantă, la un candidat independent. Te gândeşti la nişte nume? Da, mă gândesc, zice>>", a declarat Călin Popescu Tăriceanu, la emisiunea "Gândurile lui Cistoiu".

"Păi zice (n.r.: Ponta) <<uite, Gabriela Firea>>. În fine, o cunoaşte mai bine. Hai să ne mai gândim şi la alte nume. Mircea Diaconu a fost unul dintre numele pe care PSD le-a sondat cu două luni jumătate în urmă, la categoria independenţi. Şi a ieşit cel mai bine cu pontenţial de intrare în turul II. A zis, da. <<Cred că s-ar băga? Tu ai fi de acord? Mi-a spus da, dar trebuie să mă consult cu colegii>>. A zis trebuie să avem o discuţie şi cu Diaconu. Am avut o discuţie cu el şi i-am zis noi vrem să te sprijin. Diaconu a spus orice sprijin e binevenit", a mai spus Tăriceanu.

ALDE şi Pro România au decis să îl susţină pe Mircea Diaconu, candidat independent, la prezidenţialele din toamnă.

Călin Popescu Tăriceanu: Există o ostilitate agresivă

"Guvernarea a lăsat unele urme asupra noastră. Am avut cu 2 luni înainte de europarlamentare 13%, apoi 10-12%. Am primit cu o săptămână înainte de alegeri informaţii că rezultatul va fi prost. Ce a urmat a fost unul sub orice aşteptări şi acest lucruri a declanşat un proces de reflexie. Am analizat cauzele, era o anumită bulversare şi am încercat să stăm apoi de vorbă. Am discutat o regândire a programului de guvernare, am discutat de câteva subiecte care să dea clar mesajul că ne preocupă problemele care sunt pe agenda populaţie: corupţia şi incompetenţa cuplată cu nepotismul. Am discutat o restructurare a guvernuluui, plus o reducere a secretarilor de stat, tăierea unor posturi la cabinetele demnitarilor", a declarat Călin Popescu Tăriceanu, la "Gândurile lui Cristoiu".

"72% din populaţie consideră că România merge într-o direcţie proastă. În România avem a doua sau a treia creştere economică din Europa. Şomajul e foarte scăzut şi se confruntă cu probleme în găsirea forţei de muncă. Am constatat că există o ostilitate agresivă care cred că trebuie să te oblige să iei în mod democratic act de această situaţie şi să faci un pas înapoi. Este nevoie şi de astfel de momente în care să iei o astfel de decizie", a mai spus Tăriceanu.

Călin Popescu Tăriceanu: Bugetul are o gaură de 9 miliarde de lei

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, joi seară, la emisiunea "Gândurile lui Cristoiu", că s-a ajuns la situaţia în care bugetul României are o gaură de nu mai puţin de 9 miliarde de lei.

Călin Popescu Tăriceanu a precizat că Guvernul a fcut numeroase modificări la OUG 114, care nu fuseseră agreate în Coaliţie.

"Am convenit ca până pe 20 august să discutăm aceste lucruri. În primul rând că nu a venit, că a avut o problemă medicală. Ne-am întâlnit miercuri, dar cu colegii dânsei, nu au avut nimica şi ne-au zis că gândesc un plan cu 10 măsuri, dar măsuri de mai mică amploare. I-am spus "doamna Dăncilă, aţi ales o formulă de supravieţuire. Eu cred că e prea puţin. Dacă nu ieşim în ofensivă, soarta ne e pecetluită şi în 2020 dumneavoastră care aţi plecat de la 46 poate rămâneţi cu un 20-25%, dar noi nu ne putem permite acest lucru" şi sunt chestiuni de dată recentă. Am convenit să modificăm OUG 114 la care am avut obiecţiuni de la început şi care a suferit o serie de adăugiri pe care noi nu le convenisem în Coaliţie", a declarat preşedintele ALDE, la emisiunea "Gândurile lui Cristoiu".

Călin Popescu Tăriceanu a anunţat că există o gaură în buget de 9 miliarde de lei.

"A fost problema bugetului care a fost discutat, ca să constatăm acum în august că bugetul are acum o gaură de 9 miliarde de lei. Măsurile luate la rectificare nu vindecă bugetul. Problemele rămân. La nivel local cooperarea merge prost. Am făcut o evaluare cu organizaţiile din teritoriu, încercând să evaluăm nivelul de colaborare. 8 organizaţii din 47 ne-au spus că la nivel local coaliţia funcţionează. Miniştrii erau nemulţumiţi", a completat Tăriceanu.

Călin Popescu Tăriceanu: Dăncilă mi-a spus că păstrăm înţelegerea privind un candidat unic

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a relatat, joi, la emisiunea "Gândurile lui Cristoiu", că înţelegerea cu Viorica Dăncilă, după ce aceasta a preluat şefia PSD, a fost să se menţină un candidat unic din partea Coaliţiei, în persoana lui Călin Popescu Tăriceanu,apoi lucrurile s-au schimbat.



"Eu nu sunt legat de funcţie, am fost şi ministru, şi parlamentar, şi prim ministru, pentru mine nu era importantă funcţia de preşedinte al Senatului. Am avut discuţii şi de alt gen. Doamna Dăncilă a spus la un moment dat "Domnule, haideţi să gândim cum ar fi să securizăm această Coaliţie printr-o înţelegere pe termen lung". A fost această discuţie şi i-am spus "Nu mai am încredere pentru că noi am discutat ceva împreună. Dumneavoastră când aţi preluat şefia partidului aveţi două opţiuni: să consideraţi că sunteţi legată de înţelegerea prealabilă vizând un singur candidat la prezidenţiale cu PSD-ul sau să spuneţi sunt preşedinte, am propria responsabilitate, sunt liberă de orice angajamente şi acest subiect se pune pe masă". Doamna Dănciă mi-a spus "Nu, păstrăm înţelegerea, dar va trebui să păstrăm nişte sondaje ca să am o motivaţie internă pentru a desemna un candidat unic, ştiu că sunteţi cel mai bine plasat, dar îmi trebuie acest lucru". Bine. Asa era în iulie", a declarat preşedintele ALDE, la emisiunea "Gândurile lui Cristoiu".

Întrebat dacă a avut o înţelegere cu conducerea anterioară PSD , Tăriceanu a replicat: "De anul trecut, din august , a fost CEx PSD la finele lunii august, când Liviu Dragnea s-a dus la CEx şi a anunţat "Am discutat şi am hotărât cu domnul Tăriceanu să mergem cu un candidat unic şi acel candidat să fie Călin Popescu Tăriceanu". Eu i-am spus lui Liviu Dragnea atunci că nu sunt de acord să anunţăm candidatura pentru că mă expune cu un şi jumătate înainte şi nu e bine. Avea alte socoteli , era un moment tensionat în PSD. Şi asta a fost discuţia care a rămas. Doamna Dăncilă sigur că ştia".

Ulterior, preşedintele PSD s-a răzgândit, potrivit lui Călin Popescu Tăriceanu.

"Am discutat cu doamna Dăncilă şi am spus "Ok doamna Dăncilă, faceţi sondajele, facem şi noi sondajele" şi am aşteptat ca domna Dăncilă să vină cu sondajul. Şi apoi zice ""Nu, lăsaţi mai facem încă unul săptămâna viitoare, peste o săptămâna nu e gata ala, mai vine încă unul"...şi la un moment dat am văzut că s-a dus în două-trei locuri din ţară şi au făcut un CEx în care au hotărât să o susţină. Şi în moemtnul ăla i-am spus "Să ştiţi că eu în momentul ăsta mi-am pierdut încrederea pentru că era mult mai simplu să spuneţi că nu e o problemă de sondaje, nu e o problemă de nimic, e o problemă politică pe care eu nu pot să o tranşez decât în felul ăsta".

Tăriceanu, despre Diaconu: Există un întreg freamăt în PSD pe tema asta

Preşedintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu a declarat, la emisiunea "Gândurile lui Cristoiu" că nu are o relaţie foarte apropiată cu candidatul independent Mircea Diaconu, cel pe care îl susţine ALDE, dar spune că din cauza lui s-a creat o mare preocupare în PSD.



"Am avut luni, a fost o discuţie, au fost Ponta cu cinci, şase colegi ai lui. Ne-a prezentat cum se vede candidat (n.r.: Mircea Diaconu). Mi-a făcut impresie foarte bună. Ne-a spus <<vreau să fiu independent, dar eu îmi gândesc partea de campanie, de layout. Am nevoie de voi>>. Nu am discutat de bani, dar vor fi nişte cheltuieli de campanie. L-am întrebat – vrei sediu de campanie? <<Nu am nevoie de sediu de campanie>>. Nu s-a obligat la nimic, nu s-a angajat la nimic, în termenii aceştia. Nu suntem într-o relaţie foarte apropiată ca să spun că îl ştiu ca pe buzunar. Eu am mai avut o încercare cu el. Eram la ALDE Europa şi l-am întrebat nu vrei să vii la ALDE România. Şi mi-a spus<< nu, nu am nevoie>>", a declarat Călin Popescu Tăriceanu, al emisiunea "Gândurile lui Cristoiu".

Liderul ALDE spune că există o preocupare în PSD cu privire la candidatura lui Diaconu.

"Diaconu a spus <<eu nu vreau să intru în tiparul acesta. Vreau să fiu preşedintele tuturor, vreau să lucrez cu instituţiile>>. Mie mi se pare că e un exerciţiu care merită. Până acum toţi preşedinţii au spus că nu e bună Constituţia, trebuie să ii dăm atribuţii mai largi. Eu cred că preşedintele are un rol pe care niciun preşedinte nu a ştiut să îl joace, cel de arbitru", a spus liderul ALDE.

Acesta a mai declarat că Diaconu va lua şi din voturile PNL şi USR. Întrebat de votanţii PSD, liderul ALDE a răspuns: "Oh cum să nu. Există un întreg freamăt în PSD pe tema asta".

Tăriceanu a anunţat, la emisiunea "Gândurile lui Cristoiu" că Mircea Diaconu a fost unul dintre numele pe care PSD le-a sondat în urmă cu două luni şi acesta a avut cea mai bună poziţionare.

ALDE şi Pro România au decis să îl susţină pe Mircea Diaconu, candidat independent, la prezidenţialele din toamnă.

Tăriceanu: Dacă Dăncilă vine cu Orban prim-ministru electoratul nostru probabil nu o să fie de acord

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, joi, la emisiunea "Gândurile lui Cristoiu", că Viorica Dăncilă are soluţia de a veni în Parlament cu o variantă de Guvern, varianta de a-şi da demisia sau de a forma un Guvern minoritar, pe care ALDE l-ar putea susţine, dar în anumite condiţii.



"Altă soluţie nu are decât să vină în Parlament, ideal ar fi să vină cu un Guvern restructurat sau să vină cu Guvernul ăsta. Cu şestul nu merge. La moţiunea de cenzură stai în bancă şi cei din Opoziţie votaţi. Ba da, art. 85 alineatul 3. Acolo spune aşa că în cazul schimbării compoziţiei sau structurii guvernului, preşedintele numeşte şi revocă pe baza aprobării Parlamentului, solicitată de premier. Deci doamna Dăncilă trebuie să vină în faţa Parlamentului cu o formulă de guvern, acolo trebuie să vină ai tăi la vot. Majoritate simplă", a declarat Călin Popescu Tăriceanu, la emisiunea "Gândurile lui Cristoiu".

Preşedintele ALDE a mai precizat că o altă variantă este ca Viorica Dăncilă să-şi dea demisia de la conducerea Executivului.

Întrebat dacă ALDE ar susţine un Guvern minoritar, Călin Popescu Tăriceanu a precizat: "Nu orice Guvern, nu cu oricine. Să vină cu un program. Să vedem. Nu pot să spun aşa – de la început vă sprijinim necondiţionat. Dacă vine cu propunerea Orban premier, electoratul nostru probabil nu o să fie de acord, colegii mei şi eu nu am fi de acord să îi dăm votul".

