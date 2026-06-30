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Eugen Tomac, despre posibilitatea unui guvern: în câteva săptămâni lucrurile ar trebui clarificate

Fostul premier desemnat Eugen Tomac spune că România ar urma să aibă un guvern stabil când partidele vor renunța la o parte din pretenții: „într-un timp scurt, de câteva săptămâni”.
Eugen Tomac, despre posibilitatea unui guvern: în câteva săptămâni lucrurile ar trebui clarificate
Sursa foto: Mediafax Foto/Raul Stef
Laura Buciu
30 iun. 2026, 20:00, Politic
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Tomac a declarat, la Antena 3 CNN, că „într-un timp scurt, de câteva săptămâni, lucrurile vor trebui clarificate într-o direcție sau alta”.

„Dacă liderii partidelor politice vor ajunge la o soluție convingătoare, lucrurile se pot închide în câteva zile. În caz contrar, evident că, ținând cont și de calendarul pe care îl avem, și Parlamentul intră în vacanță, evident că trebuie să fim realiști și să privim lucrurile exact așa cum se desfășoară. Din păcate, prelungirea acestei crize afectează atât economia, cât și toți cetățenii românii. Pentru că oamenii așteaptă rezultate confortabile și soluții realiste, nu blocaje”, a declarat Tomac.

Fostul premier desemnat adaugă că speră că, într-un timp cât mai scurt, partidele care discută și în prezent, să vină cu o formulă asumată de toată lumea.

„Pentru că președintele au organizat consultări, din consultări s-a despris o soluție care, după câteva zile, n-a mai fost valabilă. Și, evident, că aflându-ne la acest impas, cred că cel mai sănătos lucru este ca partidele să negocieze împreună o formulă care să permită învestirea unui guvern cu puteri depline”, a mai spus Tomac.

Eugen Tomac a fost primul premier desemnat, însă pentru că nu a reușit să strângă o majoritate, el și-a depus mandatul.

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