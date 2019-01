Eurodeputat: Politic, România nu poate valorifica cele şase luni de Preşedinţie rotativă a Consiliului UE

România nu este pregătită şi nu are abilitatea de a valorifica politic Preşedinţia rotativă a Consiliului UE, deoarece nu are un proiect de ţară şi priorităţi proprii care să fie puse pe agenda UE în următoarele şase luni, declară eurodeputatul Winkler Iuliu.

Winkler Iuliu a declarat, sâmbătă, corespondentului MEDIAFAX că, din punct de vedere tehnic, România este pregătită şi va avea o Preşedinţie eficientă a Consiliului UE.

”Orice Preşedinţie rotativă a unei ţări este compusă din două părţi, una tehnică şi una politică, de valorificare politică a celor 6 luni. Din punct de vedere tehnic, România este perfect pregătită şi va avea avea o Preşedinţie eficientă. Am mare încredere în experţii şi diplomaţii noştri. Dar este şi aspectul politic, în condiţiile în care fiecare ţară care deţine Preşedinţia UE îşi propune nişte obiective politice, or România nu are aşa ceva, nu are un proiect de ţară. Avem doar priorităţi europene, dar niciuna proprie, a României, şi cred că nu suntem pregătiţi din punct de vedere politic să valorificăm cele şase luni în care deţinem Preşedinţia Consiliului UE. Nu văd să existe această prioritate şi această abilitate a României pentru a valorifica politic perioada care urmează la conducerea UE. Lipsa unui proiect de ţară este gravă, singurul astfel de proiect după 1989 fiind legat de integrarea în UE”, a spus Winkler.

Potrivit acestuia, un proiect de ţară nu se adoptă prin vot, ci se propune întregii societăţii româneşti, fiind nevoie de un dialog instituţionalizat care, însă, a dispărut în ultima perioadă.

”Aderarea la Schengen sau aderarea la euro sunt obiective de etapă şi nu pot reprezenta proiecte de ţară. Am apreciat iniţiativa preşedintelui Iohannis de acum doi ani şi jumătate de a începe discuţiile pe marginea proiectului de ţară, însă partidele politice au refuzat să încerce măcar să ajungă la un acord. Acesta este motivul eşecului, lipsa dorinţei de a găsi nişte puncte de consens”, a mai spus Winkler Iuliu.

Europarlamentarul UDMR a precizat că obiectivul Bulgariei, în perioada cât a deţinut Preşedinţia rotativă, a fost de lărgire a UE prin integrarea statelor din Balcanii de Vest, iar cel al Austriei a fost problema migraţiei, care ocupă primul loc în preocupările cetăţenilor europeni.

”Am putea, de exemplu, să avem priorităţi în domeniul politicii energetice, şi/ sau Marea Neagră şi Parteneriatul Estic, care se referă la relaţiile cu Ucraina şi Republica Moldova. Sunt subiecte care sunt pe masă, nu trebuie să inventăm ceva, şi se alege ceva despre care credem că se poate obţine un avans, un progres, în cele şase luni, legat de numele tău ca ţară în domeniul X. Or eu acel X nu îl văd...”, a explicat europarlametarul UDMR.

Winkler Iuliu a precizat că pe agenda Preşedinţiei rotative sunt dosare grele şi multe, pentru că perioada de 6 luni în care România va conduce UE are un specific, şi anume faptul că activitatea legislativă va înceta în prima parte a lunii aprilie, deoarece PE intră în campanie electorală pentru alegerile din 26 mai, astfel că mai rămân doar 3 luni pentru rezolvarea a peste 200 de dosare foarte grele şi complexe, cum este cel al Brexit-ului, bugetul UE după 2021, migraţiei şi azilului.

”Totuşi, o şansă mai este la summit-ul din 9 mai de la Sibiu, care ar putea fi primul al UE cu 27 de state, dacă se finalizează Brexit-ul. Şansa depinde dacă ar exista o minimă înţelegere între partidele politice din România pentru a propune ceva, pentru a susţine în comun ceva, care să provină din proiectul nostru de ţară”, a conchis Winkler, care este şi preşedintele UDMR Hunedoara.

