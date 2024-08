Firea, apel la istorie pentru a obţine un nou mandat de prim-vicepreşedinte PSD: Ar fi corect

„Eu sper să mă regăsesc. Dacă ne aducem bine aminte, actuala conducere a PSD a fost aleasă tot într-un moment dificil pentru partid. Noi, practic, dl. preşedinte Ciolacu, dl. Grindeanu, dl. Stănescu şi cu mine am fost primii semnatari ai scrisorii faţă de activitatea fostului preşedinte Liviu Dragnea, noi ne-am asumat atunci acel proiect politic... Am fost 38 de o listă din care mulţi au renunţat să-şi mai menţină semnătura şi am rămas vreo şapte-opt şi aşa am devenit conducerea PSD. Dacă acest lucru uită cineva, eu îl reamintesc”, afirmă Gabriela Firea.

Ea afirmă că „acum, practic, este o prelungire a acestei conduceri, un fel de act adiţional”, pentru că mandatul acestei conduceri expiră pe 22 august, iar listele pentru următoarele alegeri nu ar fiu putut fi semnate şi depuse.

„De comun acord, am decis să avem acest congres ordinar, cu o singură moţiune, o competiţie în sensul acceptării acestei formule la congresul din 24 august şi cred că ar fi corect şi cu respect pentru munca politică pe care dus-o atunci şi riscurile de atunci să fim în continuare împreună până la următorul congres, când se va organiza un alt fel de competiţie politică”, adaugă Firea, care precizează că cinsi sectoare şi judeţul Ilfov au votat rezoluţii ca ea să rămână prim-vicepreşedinte.

Daniel Băluţă categoric se va regăsi în echipa mea, spune Marcel Ciolacu. Întrebat dacă şi Gabriela Firea se va regăsi pe moţiunea sa, el ezită şi afirmă: „Vom vedea, vom avea o discuţie”.