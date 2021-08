Firea: „Din nefericire, nu există niciun semn că această spirală ucigătoare a scumpirilor se va opri”

„Primele şase luni ale acestui an au adus cea mai mare creştere de preţuri din ultimii 13 ani! Şi, din nefericire, nu există niciun semn că această spirala ucigătoare a scumpirilor se va opri. Dimpotrivă! Somām guvernul şi pe liderii coaliţiei PNL-USRPLUS-UDMR să coboare în lumea reală. Să dea dovadă de măcar o fărâmă de umanitate şi să ia decizii de urgenţă prin care să-i ajute pe cei care nu mai pot/nu vor mai putea să facă faţă scumpirilor”, afirmă Gabriela Firea.

Prim-vicepreşedintele PSD a reluat apelul pentru adoptarea legii consumatorului vulnerabil.

„PSD a avertizat că liberalizarea pieţei energiei, fără pregătirile necesare, naşte monştri. Am avut dreptate, încă o dată! Toate preţurile cresc nestăvilit şi muşcă nemilos din puterea de cumpărare, urmarea sarabandei de scumpiri din zona utilităţilor esenţiale; energie electrică, gaz, combustibil. Ce se întâmplă acum, arată cât de toxică, nocivă şi ticăloasă este actuala guvernare. A liberalizat piaţa energiei cu justificarea că astfel preţurile vor scădea şi acum, când românii se sufocă sub impactul scumpirilor, explică, cu un inegalabil cinism, că România are <printre cele mai mici preţuri din Europa”> la energia electrică, fără să scoată un sunet că are şi cele mai mici salarii din Europa”, adaugă Firea.

Ea arată că, deja, pe piaţa liberă, preţurile energiei electrice „doboară record după record”.

„În luna iulie preţul mediu pe piaţa spot a fost de 462 de lei/MWh, de două ori şi jumătate mai mare decât acum un an şi cel mai mare preţ lunar înregistrat vreodată. Iar Enel şi-a notificat deja clienţii că din septembrie va aplica o nouă majorare de 21% la energia electrică. Se impun decizii rapid, respectiv adoptarea, promulgarea şi aplicarea urgentă a legii consumatorului vulnerabil, nu din toamna anului viitor, aşa cum vrea guvernul. Altfel, la iarnă, milioane de români care trăiesc din salariul sau pensia minimă pe economie vor ajunge în situaţii dramatice - ori să îngheţe în case, ori să consume, să fie debranşaţi şi să fie aruncaţi în stradă pentru neplată. Alte două exemple pentru dezastruoasa ”liberalizare” a preţurilor dar şi a nepăsării guvernării liberale faţă de viaţa oamenilor: 1) În Bucureşti, călătoria cu transportul în comun costă cel puţin dublu; 2) În Buzău, apa e mai scumpă decât laptele! Micii producători sunt siliţi să vândă laptele produs de animalele din gospodărie, la preţuri de nimic – 50 de bani – max. 1 leu. Iar în super-market se vinde de 15 ori mai scump, după ce a fost procesat pentru smântână, unt, iaurt. Efectiv, micii producători români sunt lăsaţi să moară, de un stat liberal de-o indiferenţă criminală, după cum o arată şi cazul cultivatorilor de castraveţi, care s-au văzut siliţi să-şi îngroape recolta pentru că nu le-o cumpăra nimeni şi nici n-o puteau arunca pe câmp că erau amendaţi”, conchide Gabriela Firea.