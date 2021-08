Florin Cîţu admite că a făcut închisoare: Am făcut o greşeală acum 20 de ani

Întrebat dacă sunt adevărate informaţiile potrivit cărora în anul 2000 a fost închis două zile pentru că a condus sub influenţa drogurilor sau a alcoolului, Cîţu a spus: „Da, acum 20 de ani. A fost vorba de conducerea sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenţie. Am făcut o greşeală acum 20 de ani”, spune Florin Cîţu.

Florin Cîţu precizează că nu i-a informat despre eveniment pe preşedintele Klaus Iohannis şi pe liderul PNL, Ludovic Orban, înainte de a fi nominalizat în funcţia de prim-ministru: „Am condus, am plătit foarte scump - a trebuit să-mi vând şi maşina şi să merg un an pe jos. A fost un eveniment acum 20 de ani. Nu este un eveniment cu care să te mândreşti. Este o contravenţie. Am plătit şi în România amenzi de circulaţie”.

Premierul pune pe seama campaniei interne din PNL apariţia unui document, publicat de flux24.ro, potrivit căruia ar fi fost încarcerat două zile în SUA, în 2000.

„Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut această informaţie. Apare acum, în competiţia internă din PNL”, conchide Cîţu.