Fostul ministru al Economiei, Radu Oprea, despre negocieri: Va fi dificil să găsim un echilibru

Oprea susține că discuția despre deficitul bugetar polarizează tot mai mult societatea: „Din păcate, aceasta are loc într-un context în care taberele cu opinii contrare sunt deja bine definite, iar dialogul real devine imposibil. Puțini mai au răbdarea de a asculta argumente, pentru că, în mintea lor, cunosc deja răspunsul și dețin singura soluție corectă. Am cunoscut ambele lumi — și mediul privat, și pe cel de stat. Am fost antreprenor între 1990 și 2012, iar din acel moment am activat în serviciul public. Am condus companii și instituții, căutând mereu să motivez echipele și să obțin rezultate. Din această perspectivă, spun cu convingere: cele două sisteme nu sunt antagonice. Dimpotrivă, sunt părți ale aceluiași întreg, care nu poate funcționa dacă una dintre ele este ignorată sau demonizată”, a scris fostul ministru pe Facebook.

Oprea susține că antreprenorii, în marea lor majoritate, s-au format în sistemul public de educație din România. La fel și oamenii din echipele lor, alături de care construiesc afaceri de succes: „Cu toții – fie că lucrează în privat sau în sistemul public – beneficiază de sistemul de sănătate românesc, care funcționează din fonduri publice, inclusiv pentru furnizorii privați. Contribuim cu toții la acest sistem și ar trebui să avem toți dreptul să-l accesăm. Știu cât de mult se muncește în ambele medii. Cunosc exemple de oameni dedicați și în sistemul de stat, și în cel privat. La fel cum, din păcate, există și exemple de ineficiență în ambele părți. Tocmai de aceea, generalizările sunt periculoase și, în cele din urmă, toxice. Ele nu fac decât să adâncească faliile din societate. Nu toți bugetarii sunt leneși. Nu toți antreprenorii sunt hoți. Sunt doar două dintre etichetele care circulă, nedrept, și care împiedică un dialog real și onest”.

Noul guvern trebuie să urmărească 3 direcții

În opinia lui Radu Oprea, măsurile pe care le va adopta noul guvern trebuie să urmărească trei direcții clare: reducerea cheltuielilor, creșterea veniturilor și susținerea investițiilor. Nu mai este timp pentru studii de impact, dar trebuie să existe timp pentru dialog. Între cei prezenți la masa deciziilor – la Cotroceni sau în alte foruri – și reprezentanții societății: mediul de afaceri, dar și sindicatele.

„Va fi dificil să găsim un echilibru. Sunt patru partide la aceeași masă, fiecare cu propriile priorități. Dar de maturitatea și echilibrul cu care vom gestiona această criză depinde ritmul în care societatea românească se va putea vindeca”, arată acesta.