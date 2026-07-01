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Fostul premier Viorica Dăncilă: Nu aș fi început austeritatea de la cetățeni. Aș fi oprit ajutoarele pentru Ucraina

Fostul premier PSD Viorica Dăncilă a criticat măsurile economice adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan, afirmând că reducerea deficitului nu se poate face prin politici de austeritate. Invitată miercuri la Marius Tucă Show, ea a spus că, dacă ar fi fost premier, nu ar fi majorat TVA-ul și ar fi sistat ajutoarele acordate Ucrainei.
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Maria Miron
01 iul. 2026, 23:17, Politic
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Dăncilă a criticat faptul că Executivul a început măsurile de austeritate „de la cetățeni”, în loc să reducă mai întâi cheltuielile la nivelul administrației centrale.

„În primul rând a început o politică de austeritate de la cetățeni, în loc să înceapă de la vârf. Nu reduci deficitul printr-o politică de austeritate. Trebuie să vii cu o relansare economică, pentru că această politică de austeritate a dus la scăderea consumului, la creșterea gradului de sărăcie și la distrugerea mediului antreprenorial românesc”, a declarat fostul premier.

Taxele, în centrul criticilor

Ea a afirmat că nu ar fi majorat impozitele și taxele aplicate mediului de afaceri și a criticat majorarea TVA.

„Niciodată nu aș fi crescut impozitul la dividende și la cifra de afaceri. Nu aș fi pus o povară pe antreprenorii români”, a spus Dăncilă, adăugând că „TVA-ul, sub nicio formă” nu ar fi fost majorat.

Fostul premier a susținut că, în locul politicilor de austeritate, Guvernul ar fi trebuit să prezinte un program economic care să stimuleze investițiile și să genereze venituri suplimentare la bugetul de stat.

„Aș fi sistat ajutoarele către Ucraina”

În același timp, Viorica Dăncilă a declarat că ar fi suspendat ajutoarele acordate Ucrainei.

„Nu spun că n-aș fi ajutat țara vecină, dar îmi pasă mai mult de propriul popor decât de vecini. Prima dată ții cu familia ta și pe urmă îți ajuți vecinii. Eu aș fi sistat ajutoarele către Ucraina”, a afirmat aceasta.

Despre închiderea grupurilor pe cărbune

Dăncilă a criticat și politica energetică a României, afirmând că nu ar fi acceptat închiderea grupurilor pe cărbune fără garanții din partea Uniunii Europene.

„Îmi spui să dau vecinilor energie. O dau, dar în același timp îmi distrugi mixul energetic românesc. Uitați că acum s-a ajuns la cel mai mare preț la energie din Uniunea Europeană”, a declarat fostul premier.

Ea consideră că România ar fi trebuit să negocieze mai ferm cu Uniunea Europeană. „De fiecare dată ni se spune că nu ne lasă Uniunea Europeană. Nu este adevărat. Ce e permis unuia nu-mi poate fi interzis mie. Aș fi luat măsuri în oglindă”, a declarat fostul premier.

De asemenea, ea susține că Planul Național de Redresare și Reziliență nu a fost folosit pentru proiecte care să sprijine dezvoltarea economică a țării.

Dăncilă: PNRR, „un plan de dărâmare”

„Noi am primit un Plan Național de Redresare și Reziliență. Redresare înseamnă să vii pe linia de plutire. Mie mi s-a părut că acest plan a fost un plan de dărâmare”, a declarat fostul premier.

Potrivit fostului premier, proiectele incluse în PNRR nu au vizat investiții esențiale pentru economie. „De ce în acest program de redresare și reziliență nu am băgat obiective importante și am băgat legea pensiilor sau legea salarizării? În nicio altă țară nu s-a întâmplat asta”, a afirmat Dăncilă.

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