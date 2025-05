Fritz: Nu putem să creştem TVA-ul ca să putem continua să plătim sporul de antenă

Dominic Fritz susţine că i-a prezentat preşedintelui soluţiile formaţiunii pentru România.

„Bineînţeles că marea parte a acestei discuţii a fost despre cum să putem reduce deficitul care este mult prea mare în urma măsurilor nesustenabile care au fost luate de guvernul trecut. Noi am exprimat foarte clar că înainte să discutăm soluţii rapide sau presupus rapide, unde povara pică pe umerii cetăţenilor, că înainte de astfel de soluţii gen creşteri de taxe, trebuie să discutăm şi să punem pe masă toate posibilităţile pentru a reduce din cheltuielile statului”, a spus Dominic Fritz.

El spune că nu poate fi crescut TVA-ul ca să poată fi plătit sporul de antenă pentru funcţionari.

„Cât timp ne permitem să plătim un spor de antenă pentru aproape toţi funcţionali publici din România, în valoare totală de şase miliarde de lei pe an, nu cred că este fair, corect faţă de români să discutăm despre o creştere a TVA-ului, de exemplu un punct de creştere a TVA-ului aduce şapte miliarde de lei, deci nu putem să creştem TVA-ul ca să putem continua să plătim sporul de antenă. Asta să fie clar”, a declarat Fritz.

El susţine că „această criză în care ne aflăm este şi o şansă nu doar pentru o cură de slăbire a statului, ci şi pentru a declanşa potenţialul care există în mediul privat, printr-o flexibilizare a pieţei de muncă, de exemplu, printr-o debirocratizare radicală.

„Am propus şi propunem o comisie de tăiat hârtii, pentru că orice business în România se confruntă cu mult prea multe reglementări şi controle care pot fi pot fi eficientizate. Deci încă odată marea majoritate a discuţiei a fost despre măsurile pe care le propunem. La sfârşit am discutat scurt şi despre formarea guvernului, unde noi am repetat ceea ce am spus şi în public în ultimele săptămâni. Noi credem că ţara are nevoie de un premier cu o autoritate şi cu o credibilitate mare”, a mai spus Dominic Fritz. USR crede că acest premier este Ilie Bolojan.