Gabriel Zetea: PSD este împins public prin declarațiile PNL și USR înspre o colaborare cu AUR

Gabriel Zetea spune că blocajul politic are costuri foarte mari pentru România și le cere partidelor să renunțe la orgolii, pentru a putea forma un Guvern.

„Din păcate, acest blocaj al partidelor care au format coaliția după al doilea tur al alegerilor prezidențiale și au condus România în ultimul an este un blocaj cu costuri foarte mari pentru România. Eu, ca președinte al CJ Maramureș, mă lovesc de aceste blocaje care sunt în acest moment la nivelul Guvernului, e un Guvern care nu funcționează, funcționarii publici din fiecare minister în momentul în care știu că nu sunt conduși sau sunt miniștri interimari, miniștri care urmează să plece, nu-și mai fac treaba așa cum și-o făceau atunci când aveau un șef care le transmitea exact ce au de lucru”, a spus vicepreședintele PSD la RFI.

Social-democratul atrage atenția că autoritățile locale ar putea pierde bani europeni.

„Partidele proeuropene să-și șteargă liniile roșii”

Gabriel Zetea solicită partidelor ștergerea liniilor roșii: „Eu le cer public tuturor să facă un pas în spate, să șteargă liniile roșii pe care și le-a pus fiecare dintre partidele pro-europene, pro-occidentale, este extrem de important să avem un prim-ministru, care să poată să ia decizii”.

Întrebat dacă se referă și la orgoliile PSD, vicepreședintele formațiunii a precizat: „La toate orgoliile, dacă sunt decizii pe care le poate lua PSD pentru a avea un Guvern în deplinătatea forțelor, eu sunt dispus să susțin în interiorul PSD acest lucru. Nu știm ce mai putem să facem, pentru că noi am fost de acord cu diferite formule de guvernare. Deocamdată, la celelalte partide din partea dreaptă sunt decizii luate în forurile statutare care interzic o colaborare cu PSD”.

Colaborare PSD-AUR?

Întrebat în legătură cu o eventuală colaborare PSD-AUR, vicepreședintele formațiunii social-democrate a explicat: „Atâta vreme cât celelalte partide și-au trecut în deciziile lor statutare și PNL și USR și-au trecut în deciziile lor o interzicere a colaborării cu PSD, iar PSD este împins public, prin toate declarațiile pe care le fac liderii PNL și USR, înspre o colaborare cu AUR, păi, la un moment dat, nu o să avem ce să facem, pentru că trebuie să existe o guvernare, trebuie cineva să guverneze, trebuie cineva să ia decizii. Nu acest lucru îl dorește PSD încă, în acest moment, am tot transmis prin vocea președintelui Sorin Grindeanu că el exclude, atâta vreme cât e președinte al PSD, o colaborare cu AUR, dar știți cum e, nimeni nu-i pe viață, nici eu, nici Sorin Grindeanu, poate că la un moment dat va veni o conducere a PSD care va spune: domnule, dar dacă ceilalți nu vor să colaboreze cu noi, mergem să colaborăm cu cei care vor. Ei, asta își doresc partidele de dreapta?”.

„Oameni care au candidat pe listele SOS sunt luați de către PNL”

La remarca realizatorului că PSD nu este obligat să colaboreze cu AUR și că ar putea să mai lase din orgolii și atenționat că PSD deja colaborează cu AUR și a negociat cu partidul extremist și cu alți parlamentari neafiliați proveniți din formațiuni radicale susținerea pentru Guvernul Veștea, Gabriel Zetea a replicat:

„Care credeți dvs. că e mai nocivă atitudine sau acțiune, cea a PSD care sigur nu în mod direct, că nu PSD a făcut negocieri pentru Guvernul Veștea, premierul desemnat în acel moment și-a făcut propriile sale negocieri (…). Bun, doi la mână, ne uităm în perioada asta și vedem în PNL cum oameni care au candidat pe listele SOS, cu Diana Șoșoacă împreună de mână și promovând discursul chiar extremist al Dianei Șoșoacă sunt luați de către PNL și puși în funcții, președinți de organizații, sunt trecuți membri ai SOS luați din Parlamentul României de la SOS și trecuți în grupul PNL”.