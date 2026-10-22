Gabriela Firea: Circa 8,5 miliarde de euro din viitoarele fonduri europene pentru România vor merge către proiecte sociale

„Minimum 14% din viitoarele fonduri europene pentru România, adică circa 8,5 miliarde de euro, vor merge pentru proiectele sociale”, a scris Gabriela Firea într-o postare pe Facebook.

Gabriela Firea a precizat că a discutat despre acest subiect cu vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, în Parlamentul European de la Strasbourg, în cadrul grupului de lucru al socialiștilor europeni pentru educație și cultură.

„În viitorul buget al Uniunii, 2028-2034, fiecare stat va avea un plan național din care se vor finanța și măsurile sociale. Prioritatea este ca Fondul Social European să rămână la cel puțin 100 de miliarde de euro. Pentru România, asta înseamnă bani pentru copiii din familii vulnerabile, pentru tinerii care au abandonat școala, inclusiv pentru tinerele mame care vor să se întoarcă la cursuri”, a transmis europarlamentarul PSD.

Comisia Europeană propune măsuri pentru sprijinirea profesorilor

Firea a precizat că discuțiile au vizat și problemele profesorilor, în special birocrația și dificultățile întâmpinate de cadrele didactice tinere în găsirea unor locuințe accesibile în marile orașe.

„Astfel, Comisia propune ca statele să-i pună pe profesori pe lista de priorități atunci când investesc în locuințe, alături de medici, asistente și pompieri”, a explicat aceasta.

Gabriela Firea a spus că pe 4 noiembrie este așteptată și o recomandare europeană privind condițiile de muncă ale profesorilor.

Aceasta a prezentat și câteva dintre măsurile incluse în pachetul pentru educație pe care Comisia Europeană îl va anunța luna viitoare. Printre acestea se numără crearea unor alianțe între școli pentru matematică, citire și educație digitală, dezvoltarea unor resurse digitale și de inteligență artificială, dar și o nouă strategie pentru învățământul profesional.

„Mi-ar plăcea să văd cât mai multe școli din România în aceste alianțe, mai ales cele din mediul rural”, a adăugat Firea.

Buget de 47 de miliarde de euro pentru viitorul program Erasmus+

Un alt subiect al discuției a fost viitorul program Erasmus+.

„Am cerut un buget de 47 de miliarde de euro, mai mult decât a propus Comisia și pentru asta voi vota astăzi”, a transmis aceasta.

Firea a mai precizat că Roxana Mînzatu a insistat asupra necesității unui acord până la sfârșitul anului „pentru ca noile proiecte să poată porni la timp în 2028”.