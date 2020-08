Gâlceava şi promisiunea. A început bătalia promisiunilor pentru primăria Capitalei

Firea şi Nicuşor duc o luptă electorală de o bună bucată de timp. Cei doi şi-au depus, în sfârşit, candidaturile. Ce înţelegi când auzi campanie? Promisiuni. Gabriela Firea şi Nicuşor Dan nu au uitat să îţi promită ce vor face pentru tine dacă îi alegi să-ţi fie primari, aşa cum nu au uitat nici să îţi spună ce pierzi dacă dai un vot contracandidatului. Ultimul sondaj comandat de PNL, îl arată pe Nicuşor Dan preferatul bucureştenilor.

Nicuşor Dan, Candiat PNL-USR: Cum poţi să vii să ceri un nou mandat, când tu ai dus oraşul ăsta-n faliment? Cum poţi să vii să ceri un nou madat, când ai promis revoluţie în trafic şi-n patru ani n-ai fost în stare să modernizezi o linie de tramvai?

Gabriela Firea, Candidat PSD: Toţi ceilalţi se plâng, se plâng că e trafic în Capitală şi că avem poluare, dar nu vin cu soluţii concrete. În momentul în care noi am avut guvernarea, am lucrat, dar acum, de un an de zile, nu se mai lucrează, tocmai probabil pentru a da motive bucureştenilor să fie supăraţi pe primarul general

Nicuşor Dan, Candiat PNL-USR: Putem să rezolvăm problema traficului, metroul de suprafaţă, reabilitarea liniilor de tramvai, semaforizarea inteligentă, reţeaua de mari parcări. Putem să rezolvăm problema poluării din Bucureşti. Putem să luăm bani europeni pentru termoficare, pentru soluţii inteligente de transport, pentru înverzirea spaţiilor verzi, pentru infrastructură şcolară. E un mare pericol proiectul de dreapta pentru Bucureşti şi în ceea ce priveşte investiţiile.

Nicuşor a adus mare alai cu el la depunerea candidaturii. Prea mare, chiar. Deşi, la evenimentele în aer liber, pot participa maxim 50 de persoane, mai mult de 100 de susţinători au venit alturi de candidatul dreptei.

Se interzice participarea la evenimente private în spaţii deschise, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 50 de persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare fizică.