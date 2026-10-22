Gândul: Demisia prefectului Capitalei, prezentată drept protest față de noul ministru de Interne. Schimbarea sa din funcție era însă de așteptat

Andrei Nistor a anunțat joi că demisionează din funcția de prefect al Capitalei, în semn de protest față de numirea social-democratului Marian Neacșu în funcția de ministru de Interne. Nistor, numit în octombrie 2025 de Guvernul Bolojan, putea fi înlocuit în urma schimbării Executivului, deoarece USR nu mai face parte din coaliția de guvernare. Potrivit Gândul, deși demisia sa este prezentată drept un gest de protest politic, schimbarea din funcție era de așteptat.

Nistor a criticat numirea lui Neacșu, condamnat definitiv în 2016 la șase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese. Marian Neacșu a fost reabilitat între timp.

„Astăzi am demisionat din funcția de prefect al Municipiului București. Mi se pare o sfidare pentru toți oamenii decenți din Ministerul Afacerilor Interne să le pui șef un condamnat. Dar PSD atât a putut”, a scris Andrei Nistor pe Facebook.

Cum se schimbă prefecții după învestirea unui nou Guvern

Potrivit articolului 123 din Constituția României, prefectul este reprezentantul Guvernului în teritoriu și este numit de Executiv.

Andrei Nistor a fost numit prefect al Capitalei prin Hotărârea de Guvern nr. 814 din 2 octombrie 2025, în perioada în care USR făcea parte din coaliția de guvernare.

Odată cu învestirea Guvernului Luca Niculescu și ieșirea USR de la guvernare, prefecții susținuți de acest partid pot fi înlocuiți prin hotărâri de guvern. Constituția nu prevede însă demiterea automată a acestora la schimbarea Executivului.

Andrei Nistor, numit prefect în octombrie 2025

Înainte de numirea în funcția de prefect, Andrei Nistor a condus organizația USR Popești-Leordeni și, ulterior, filiala județeană USR Ilfov, în perioada 2019–2025.

Nistor a absolvit Liceul Internațional de Informatică din București, apoi a urmat Facultatea de Științe Economice, specializarea Finanțe și Bănci, din cadrul Universității Ecologice din București. A încheiat cursurile în 2012 și a susținut examenul de licență în februarie 2015.

În august 2013, acesta a obținut un certificat profesional de patiserie franceză, după un program de opt săptămâni la Școala Națională Superioară de Patiserie din Yssingeaux, Franța.

În octombrie 2025, USR a obținut patru funcții de prefect, în București și în județele Bacău, Botoșani și Timiș. În aprilie 2026, după retragerea PSD de la guvernare, partidul a obținut alte opt funcții, în județele Argeș, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Ialomița, Neamț, Tulcea și Vrancea.